چین کو ایف 35 کے ممکنہ حساس پرزوں تک رسائی حاصل ہوگئی، امریکی میڈیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ چین کو ایف 35 جنگی طیاروں سے متعلق ایسے بعض پرزے مل گئے ہیں جن کے حساس ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق بلومبرگ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایف 35 جنگی طیاروں سے متعلق یہ پرزے آسٹریلیا سے امریکہ منتقل کیے جا رہے تھے، تاہم نامعلوم اور پراسرار انداز میں ان کا راستہ تبدیل ہوا اور وہ ہانگ کانگ پہنچ گئے۔
رپورٹ کے مطابق ان پرزوں کی منتقلی کے حوالے سے صورتحال ابھی واضح نہیں ہے، تاہم یہ معاملہ اس لیے اہم سمجھا جا رہا ہے کہ ایف 35 امریکہ کا جدید ترین جنگی طیارہ ہے اور اس کے بعض پرزوں اور ٹیکنالوجی کو حساس سمجھا جاتا ہے۔
بلومبرگ نے امریکی محکمہ جنگ کے حوالے سے بھی رپورٹ کیا کہ وزارت کو ایف 35 جنگی طیاروں کے ناقابل استعمال پرزوں پر مشتمل ایک کھیپ سے متعلق معاملے کا علم ہے۔
رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ہانگ کانگ پہنچنے والے پرزے کس نوعیت کے تھے، وہ وہاں کیسے پہنچے اور آیا ان سے ایف 35 کی حساس ٹیکنالوجی سے متعلق کوئی معلومات حاصل کی گئی یا نہیں۔
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