تمغے ایشین گیمز: ایران نے پانچویں روز 6 تمغے جیت لیے، روئنگ اور ووشو میں طلائی تمغے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے ایشین گیمز کے پانچویں روز کے ابتدائی مقابلوں میں روئنگ اور ووشو میں مجموعی طور پر 6 تمغے اپنے نام کیے، جن میں 2 طلائی اور 4 چاندی کے تمغے شامل ہیں۔
خواتین کے ڈبل کائیک مقابلے میں ایرانی جوڑی پانچویں نمبر پر رہی، جبکہ ٹیبل ٹینس میں نوشاد عالمیاں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حریف کو 4-0 سے شکست دی۔
خواتین کے چار رکنی روئنگ مقابلے میں ایرانی ٹیم نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ ایران کی خواتین روئرز نے عمدہ مقابلہ کیا، تاہم وہ طلائی تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوسکیں۔
کبڈی کے مقابلے میں ایران کی مردوں کی ٹیم نے تھائی لینڈ کے خلاف 83-27 سے شاندار کامیابی حاصل کی۔
خواتین کے ٹیبل ٹینس ڈبلز مقابلے میں ایرانی جوڑی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اگلے مرحلے میں جگہ نہ بنا سکی۔
ووشو کے مقابلوں میں سہیل موسوی نے طلائی تمغہ حاصل کیا، جبکہ عرفان محرمی اور شجاع پنائی نے چاندی کے تمغے اپنے نام کیے۔ حوا افضلی نے بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، تاہم وہ ساتویں پوزیشن پر رہیں۔
روئنگ میں زریعی اور نوروزی نے طلائی تمغہ جیتا، جبکہ سوگند سینکائی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ فاطمہ مجلل نے بھی طلائی تمغہ اپنے نام کیا، جبکہ بہمن ناصری چھٹی پوزیشن پر رہے۔
یوں ایران نے ایشین گیمز کے پانچویں روز کے ابتدائی مقابلوں میں مجموعی طور پر 6 تمغے حاصل کیے، جن میں 2 طلائی اور 4 چاندی کے تمغے شامل ہیں۔
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