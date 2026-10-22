کیا امریکہ کو بھی فرانس جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟

مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: فرانسیسی قرضوں کے بحران نے ایک بار پھر امریکی معیشت کے مستقبل کے حوالے سے ایک اہم سوال کھڑا کر دیا ہے: کیا دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو بھی کسی دن اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دونوں ممالک کی مالی صورتِ حال میں پائی جانے والی شباہتیں ظاہر کرتی ہیں کہ قرضوں میں اضافہ، قرض لینے کی لاگت بڑھنا اور بجٹ کے معاملے پر سیاسی اختلافات، مغرب کی بڑی معیشتوں کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکے ہیں؛ تاہم عالمی معیشت میں ڈالر کی حیثیت اب بھی امریکہ کو ایک اہم برتری فراہم کرتی ہے۔
فرانس؛ جب حکومتی اخراجات معیشت کی استطاعت سے بڑھ جائیں
فرانس کو حکومتی مالی وسائل پر بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ اس ملک کا مجموعی سرکاری قرض 3.5 ٹریلین یورو سے تجاوز کر چکا ہے اور مجموعی قومی پیداوار کے مقابلے میں اس کا تناسب بھی تشویش ناک سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اسی دوران، سرکاری قرضوں کے بانڈز پر منافع کی شرح میں اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ سرمایہ کار فرانسیسی حکومت کو قرض فراہم کرنے کے لیے زیادہ منافع کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
اس صورتِ حال کا یہ مطلب نہیں کہ فرانس اپنے قرضوں کی ادائیگی سے قطعی طور پر قاصر ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے؛ تاہم حکومت کے لیے مالی وسائل حاصل کرنے کی لاگت بڑھ گئی ہے اور اگر یہ رجحان جاری رہا تو معاشی فیصلے کرنے کی گنجائش مزید محدود ہو سکتی ہے۔ شرحِ سود جتنی زیادہ ہوگی، حکومت کو اپنی آمدنی کا اتنا ہی بڑا حصہ گزشتہ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے مختص کرنا پڑے گا۔ یہ وہ وسائل ہیں جو بصورتِ دیگر تعلیم، صحت، بنیادی ڈھانچے اور سماجی بہبود کے پروگراموں پر خرچ کیے جا سکتے تھے۔
بجٹ کے خسارے پر قابو پانے کے لیے فرانسیسی حکومت کو مشکل انتخاب کا سامنا ہے: ٹیکسوں میں اضافہ، سرکاری اخراجات میں کمی یا ان دونوں اقدامات کو بیک وقت اختیار کرنا۔ لیکن ایسے حالات میں ان پالیسیوں پر عمل درآمد آسان نہیں، جب معاشرے کا ایک طبقہ زندگی گزارنے کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے ناخوش ہو اور سیاسی ماحول بھی گہرے اختلافات کا شکار ہو۔ اخراجات میں کمی سے سماجی احتجاج میں شدت آ سکتی ہے، جبکہ ٹیکسوں میں اضافہ گھرانوں اور کاروباری اداروں پر مزید دباؤ ڈال سکتا ہے۔
ایسے حالات میں مسئلہ صرف قرضوں کے حجم تک محدود نہیں، بلکہ اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ حکومت مشکل فیصلے کرنے اور مالی اصلاحات کے لیے سیاسی و سماجی حمایت حاصل کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتی ہے۔
امریکہ کی صورتِ حال تشویش ناک کیوں ہے؟
مغربی ذرائعِ ابلاغ میں امریکہ کے قرضوں کے حوالے سے پائی جانے والی تشویش کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ امریکی حکومت ہر سال بجٹ کے بڑے خسارے کا سامنا کرتی ہے اور اپنے اخراجات کا ایک حصہ پورا کرنے کے لیے مسلسل قرض لیتی رہتی ہے۔ قرضوں میں اضافہ بذاتِ خود کسی بحران کے وقوع پذیر ہونے کا مطلب نہیں؛ مسئلہ اس وقت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب قرضوں پر سود کی ادائیگی کے اخراجات حکومتی آمدنی کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھنے لگیں اور بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے مالی وسائل حاصل کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ ایسی صورتِ حال میں حکومت کو اپنے روزمرہ اخراجات اور سابقہ مالی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مزید قرض لینے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ یہ سلسلہ خود قرضوں کی لاگت میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔
یہ سلسلہ امریکی معیشت کو درپیش اہم ترین خطرات میں سے ایک ہے۔ جتنا زیادہ سرکاری وسائل کا حصہ سود کی ادائیگی پر خرچ ہوگا، اتنی ہی کم گنجائش سرکاری سرمایہ کاری، سماجی پروگراموں اور معاشی کساد بازاری کا مقابلہ کرنے کے لیے باقی بچے گی۔ اگر شرحِ سود میں اضافہ ہو یا سرمایہ کاروں کا اعتماد کم ہو جائے تو بجٹ پر دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔
تاہم، معیشت کے حجم، مالیاتی منڈیوں کی گہرائی اور سرمایہ راغب کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے امریکہ اور فرانس میں اہم فرق موجود ہیں۔ اسی لیے محض قرضوں میں اضافے کی مماثلت کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں ممالک لازمی طور پر ایک جیسے انجام سے دوچار ہوں گے۔
ڈالر؛ ایک مضبوط ڈھال، لیکن ہمیشہ کے لیے ضمانت نہیں
امریکہ اور فرانس کے درمیان سب سے اہم فرق عالمی معیشت میں ڈالر کی حیثیت ہے۔ ڈالر اب بھی دنیا کی بنیادی محفوظ زرِ مبادلہ کرنسی شمار ہوتا ہے اور بین الاقوامی لین دین، مالیاتی منڈیوں اور مرکزی بینکوں کے زرمبادلہ کے ذخائر میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی محکمۂ خزانہ کے جاری کردہ بانڈز بھی عالمی منڈیوں میں سرمایہ کاری کے اہم ذرائع میں شمار ہوتے ہیں۔
ڈالر کی یہ حیثیت واشنگٹن کو ایک وسیع مالیاتی منڈی سے اپنے قرضوں کے لیے وسائل حاصل کرنے اور ڈالر میں موجود اثاثوں کی عالمی طلب سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نتیجتاً، امریکہ میں بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ قرض لینے کی گنجائش موجود ہے اور قرضوں میں اضافہ لازماً فوری طور پر قرض حاصل کرنے کی لاگت میں شدید اضافے کا سبب نہیں بنتا۔
تاہم، ڈالر کی حیثیت کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ کو لامحدود تحفظ حاصل ہے۔ امریکی محکمۂ خزانہ کے بانڈز اور امریکی کرنسی پر سرمایہ کاروں کا اعتماد متعدد عوامل پر منحصر ہے، جن میں معاشی استحکام، مالیاتی اداروں کی ساکھ، پالیسی سازی میں پیش گوئی کی گنجائش اور قرضوں کو سنبھالنے کی حکومتی صلاحیت شامل ہیں۔ اگر سرمایہ کار اس نتیجے پر پہنچیں کہ قرضے غیر پائیدار رفتار سے بڑھ رہے ہیں یا سیاسی اختلافات مالیاتی فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو وہ سرکاری بانڈز خریدنے کے لیے زیادہ منافع کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔
بانڈز پر منافع کی شرح میں اضافے کا مطلب ہے کہ حکومت کے لیے قرض لینا مزید مہنگا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رجحان جاری رہے تو نئے قرضوں پر سود کی ادائیگی اور مدت پوری ہونے والے قرضوں کی جگہ نئے قرضے لینے کی لاگت بھی بڑھ جائے گی۔ اس طرح، عالمی محفوظ زرِ مبادلہ کرنسی رکھنے والا ملک بھی سنگین مالیاتی پابندیوں اور مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔
قرضوں کی حد؛ سیاسی اختلافات کے معاشی نتائج
امریکی معیشت کا ایک اور کمزور پہلو بجٹ اور وفاقی حکومت کے قرض لینے کی حد کے معاملے پر پائے جانے والے سیاسی اختلافات ہیں۔ قرضوں کی حد ایک قانونی پابندی ہے جو حکومت کے قرض لینے کی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین کرتی ہے، اور اس میں اضافے کے لیے عموماً کانگریس کا فیصلہ درکار ہوتا ہے۔ یہ حد بذاتِ خود نئے اخراجات کی منظوری نہیں دیتی، بلکہ حکومت کو پہلے سے عائد مالی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وسائل حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
اگر حکومت اور کانگریس قرضوں کی حد بڑھانے پر متفق نہ ہو سکیں تو بعض مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں تاخیر کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتِ حال منڈیوں کے اعتماد کو کمزور کر سکتی ہے اور اس کے وسیع معاشی و مالیاتی نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تاہم، اس طرح کے بحران کا رونما ہونا یقینی نہیں؛ اس کا انحصار سیاسی فیصلوں اور اختلافات کو سنبھالنے کے طریقۂ کار پر ہے۔
کیا امریکہ فرانس کے قرضوں کے بحران کی راہ پر گامزن ہے؟
اس سوال کا جواب دو بنیادی عوامل پر منحصر ہے: پہلا یہ کہ امریکی حکومت بجٹ کے خسارے اور قرضوں میں اضافے کے رجحان کو کس حد تک قابو میں رکھ سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عالمی معیشت میں ڈالر کی حیثیت کب تک امریکی اثاثوں کی بلند عالمی طلب کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔
فرانس کی صورتِ حال ظاہر کرتی ہے کہ قرضوں کی بلند سطح، محدود معاشی ترقی، قرض لینے کی لاگت میں اضافہ اور سیاسی تعطل کا امتزاج حکومتی فیصلوں کے امکانات کو محدود کر سکتا ہے۔ امریکہ بھی، بڑی معیشت اور ڈالر کی عالمی حیثیت سے حاصل ہونے والی برتری کے باوجود، ان خطرات سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔
تاہم، فرانس کے مالیاتی بحران کو اس بات کی قطعی علامت نہیں سمجھا جا سکتا کہ امریکہ بھی لازماً اسی صورتِ حال سے دوچار ہوگا۔ معاشی ڈھانچے، قومی کرنسی کی عالمی حیثیت اور مالیاتی منڈیوں کی گہرائی میں فرق دونوں ممالک کے راستوں کو ایک دوسرے سے مختلف بناتا ہے۔
بنیادی نکتہ یہ ہے کہ معاشی طاقت، حتیٰ کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں بھی، مالیاتی نظم و ضبط کا متبادل نہیں بن سکتی۔ ڈالر نے امریکہ کو ایک غیر معمولی موقع فراہم کیا ہے، لیکن اگر مالی اصلاحات کے بغیر قرضوں میں اضافہ جاری رہا اور سیاسی اختلافات فیصلے کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے تو یہ موقع بھی محدود ہو سکتا ہے۔
آخرکار، اصل سوال یہ نہیں کہ آیا امریکہ کل دیوالیہ ہو جائے گا؟ بلکہ یہ ہے کہ واشنگٹن کب تک منڈیوں کے اعتماد کو کمزور کیے بغیر اپنے بڑھتے ہوئے قرضوں کی لاگت کو سنبھال سکتا ہے؟
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