فرانس میں احتجاجی مظاہرے بدستور جاری؛ عوام کے خلاف 70 ہزار سے زائد نفری تعینات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فرانس میں 17 اکتوبر کو ہونے والے بڑے احتجاجی مظاہروں کے بعد حکومت مخالف گروہوں نے 24 اکتوبر کو دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی ہے۔ مظاہرین معاشی پابندیوں اور عوامی اخراجات میں کمی کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے احتجاج اور ہڑتالوں کا دائرہ وسیع کرنا چاہتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، 17 اکتوبر کے مظاہروں میں فرانس بھر میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ ان مظاہروں میں طلبہ، نوجوانوں اور مختلف سماجی طبقوں کی شرکت نے احتجاجی تحریک کو مزید تقویت دی۔
حکومت نے مظاہروں کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں 70 ہزار سے زائد پولیس اہلکاروں کے ساتھ خصوصی سکیورٹی دستوں کو بھی تعینات کرنے کا منصوبہ ہے۔ سرکاری عمارتوں کی حفاظت کے لیے فوجی اہلکاروں کی تعیناتی بھی متوقع ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے احتجاجی مظاہروں پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں اور بعض شہروں میں نقل و حرکت پر بھی محدود پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ پیرس میں مزدور تنظیموں کے مجوزہ مظاہرے کا راستہ بھی تبدیل کردیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، گرفتار کیے گئے بعض طلبہ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیے جانے اور مظاہرین کے خلاف بھاری سزاؤں کی کارروائیوں پر بھی اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ احتجاجی تحریک سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد لوگوں کو مظاہروں میں شرکت سے روکنا ہے۔
رپورٹ میں فرانس میں نسل پرستانہ رویوں کے بڑھنے پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ سیاسی کشیدگی کے دوران ایسے رجحانات معاشرتی حالات کو مزید خراب کرسکتے ہیں۔
مظاہرین کی توجہ اب 5 نومبر کو ہونے والی ہڑتال پر بھی مرکوز ہے۔ فرانس کی جنرل کنفیڈریشن آف لیبر (CGT) نے اس دن ہڑتال کو وسیع پیمانے پر منظم کرنے کی اپیل کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ٹولوز کی میرای یونیورسٹی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 800 مزدوروں نے ایک اجلاس میں شرکت کی۔ ان میں صنعت، تعلیم، صحت اور سامان کی ترسیل کے شعبوں کے نمائندے شامل تھے۔ اجلاس میں ہڑتال کی اپیل کو مؤثر بنانے اور مسلسل احتجاج کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔
مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ معاشی سختیاں ختم کی جائیں، سرکاری خدمات کے لیے وسائل بڑھائے جائیں، اجرتوں میں اضافہ کیا جائے اور شہریوں کے جمہوری حقوق، خصوصاً احتجاج کے حق، کا تحفظ کیا جائے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احتجاجی گروہ 24 اکتوبر کے مظاہروں کو 5 نومبر کی ملک گیر ہڑتال کے لیے بنیاد بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد احتجاج اور ہڑتالوں کو مزید وسیع کرتے ہوئے حکومت کی معاشی پالیسیوں میں تبدیلی اور صدر امانوئل میکرون سمیت اہم حکومتی عہدے داروں کے استعفے کا مطالبہ آگے بڑھانا ہے۔
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