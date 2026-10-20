  1. دنیا
20 اکتوبر، 2026، 11:40 PM

امریکی تیل کے ذخائر 1982ء کے بعد کم ترین سطح پر

امریکی تیل کے ذخائر 1982ء کے بعد کم ترین سطح پر

امریکہ کے تزویراتی ذخائر میں خام تیل کی مقدار کم ہو کر 282.7 ملین بیرل رہ گئی ہے، جو اکتوبر 1982ء کے بعد کی کم ترین سطح ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، گزشتہ ہفتے امریکہ کے تزویراتی تیل کے ذخائر میں خام تیل کی مقدار 282.7 ملین بیرل تک پہنچ گئی، جو اکتوبر 1982ء کے بعد سے اب تک کی کم ترین سطح شمار ہوتی ہے۔

خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے امریکی محکمۂ توانائی کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ تیل کے ذخائر میں حالیہ کمی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حکم کے تحت ہوئی ہے، جس میں ان ذخائر سے 172 ملین بیرل تیل جاری کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔

واضح رہے یہ اقدام آبنائے ہرمز کی بندش اور اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر تیل کی فراہمی میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے بعد کیا گیا ہے۔

News ID 1942248

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو