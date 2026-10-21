ایران؛ تیل کی یومیہ پیداوار میں 4 ہزار بیرل کا اضافہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شہرام ذوالفقاری نے مسجدسلیمان آئل اینڈ گیس آپریٹنگ کمپنی کے تیل کے کنویں کی پیداواری صلاحیت کے جائزے سے متعلق اجلاس میں رواں سال کی پہلی ششماہی کی پیداواری کارکردگی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مسلط کردہ جنگ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کے باوجود، پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ اس دوران ترقیاتی نوعیت کے 3 کنویں اور مرمت شدہ ایک کنویں کو دوبارہ فعال کرنے کے نتیجے میں کمپنی کی یومیہ پیداوار میں 4 ہزار بیرل کا اضافہ ہوا اور پیداواری منصوبے پر 101 فیصد عمل درآمد کیا گیا۔
انہوں نے اس عرصے کے دوران کمپنی کے اہم عملی اقدامات میں لبِ سفید یونٹ کی 30 کلومیٹر طویل پائپ لائن کی تعمیر اور پرسیاه اور ہفت شہیدان یونٹس کی ان پائپ لائنوں کو محفوظ بنانا شامل کیا جو دریاؤں سے گزرنے والے علاقوں میں واقع ہیں۔
مسجد سلیمان آئل اینڈ گیس آپریٹنگ کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر نے مستحکم اور متحرک آلات کی جامع مرمت کے شعبے میں کیے گئے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ٹینکوں، علیحدگی کاروں اور ٹاورز سمیت اہم آلات کی جامع مرمت مکمل کر لی گئی ہے یا ان سے متعلق معاہدوں پر عمل درآمد آخری مراحل میں ہے۔
ذوالفقاری نے مزید کہا کہ عمل کاری میں استعمال ہونے والی 20 سے زائد گھومنے والی مشینوں کی جامع مرمت بھی کی گئی ہے، جبکہ 210 مستحکم آلات اور والوؤں کی جامع مرمت مکمل ہو چکی ہے۔
انہوں نے مخصوص پرزہ جات کی تیاری کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پہلی مرتبہ مقامی طور پر پرزہ جات کی تیاری اور پیداوار کے منصوبے کے تحت عمل کاری کی مشینوں کے پرزہ جات تیار کرنے کے 9 منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔
مسجد سلیمان آئل اینڈ گیس آپریٹنگ کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر نے اس کمپنی کو درپیش کمیوں اور مشکلات کے حل میں جنوبی تیل بردار علاقوں کی قومی کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر کی معاونت کو سراہتے ہوئے اس حمایت کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔
ذوالفقاری نے رواں سال کی پہلی ششماہی کے مشکل حالات، خصوصاً پیداوار کے تسلسل کو برقرار رکھنے، عملیاتی منصوبوں پر عمل درآمد اور فنی و مرمتی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں ملازمین کی کوششوں، عزم اور تعاون کو بھی سراہا اور پیداواری اہداف کے حصول میں ان کی اجتماعی کاوشوں کو مؤثر قرار دیا۔
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