آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد دو آئل ٹینکروں میں آگ لگ گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے جنوب میں غیر قانونی بحری راستے سے گزرنے والے دو خلاف ورزی کرنے والے ٹینکروں میں آگ لگ گئی اور انہیں روک دیا گیا، جبکہ رات کے دوران ایک امریکی ایم کیو-9 ڈرون کو بھی مار گرایا گیا۔
آئی آر جی سی نے ایک بیان میں ایرانی عوام کی مزاحمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوام کی جانب سے 230 سے زائد راتوں تک سڑکوں پر مسلسل موجودگی نے سب سے بڑی فتح حاصل کی۔
بیان میں کہا گیا کہ آئی آر جی سی کی بحری اور فضائی افواج خطے کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں اور رہبر انقلاب اور عوام سے کیے گئے اپنے عہد پر قائم ہیں۔ یہ افواج آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور انتظام برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ’’دنیا کو ہڑپ کرنے والے بھیڑیوں‘‘ پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔
بیان کے مطابق، فضائی دفاعی افواج نے گذشہ رات کو آبنائے ہرمز کے اوپر فضائی حدود کی نگرانی کرتے ہوئے ایک امریکی ایم کیو-9 ڈرون کی نشاندہی کی اور فوری طور پر اسے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ڈرون تباہ ہو کر گر گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کے جنوبی غیر قانونی راستے میں آئی آر جی سی کی بحری افواج کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگیں پھٹ گئیں، جس سے خلاف ورزی کرنے والے دو ٹینکروں میں آگ لگ گئی اور انہیں روک دیا گیا۔
اسلامی انقلابی گارڈ کور کی بحریہ نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ بارودی سرنگوں سے بھرے غیر قانونی راستے سے گزرنے کا نتیجہ خلاف ورزی کرنے والوں کے اثاثوں کو آگ لگنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر امریکہ کی متکبر حکومت کی شرارتیں جاری رہیں تو تیل کمپنیوں کو اس کی کہیں زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔
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