ایران کی جانب سے عالمی انٹرنیٹ کی زیرِ سمندر کیبلز منقطع کرنےسےکیسابحران پیدا ہوگا؟ الجزیرہ کی رپورٹ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، الجزیرہ ٹی وی نیٹ ورک کی ویب سائٹ نے ایک رپورٹ میں زور دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں زیرِ سمندر کیبلز کو نشانہ بنانے سے متعلق ایران کی دھمکیوں پر عرب ممالک کی تشویش بڑھ گئی ہے، کیونکہ آج کی زندگی کا انحصار ڈیجیٹل رابطوں پر بہت زیادہ ہو چکا ہے۔
قطر کی وزارتِ خارجہ کے شعبۂ اطلاعات و مواصلات کے سربراہ کے بیان سے سمندر میں انٹرنیٹ کیبلز منقطع ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ اس بحران کے اثرات ایران کے ہمسایہ ممالک تک بھی پہنچیں گے۔ اگرچہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، تاہم انٹرنیٹ کی خدمات کی فراہمی میں زیرِ سمندر کیبلز کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔
آبنائے ہرمز میں تقریباً سات بڑی زیرِ سمندر کیبلز خلیج فارس سے کویت، عراق اور خطے کے دیگر ممالک کی جانب بچھائی گئی ہیں۔ ایران کی دھمکیاں صرف ان کیبلز تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یمن کی مسلح افواج کے تعاون سے بحیرۂ احمر اور آبنائے باب المندب کی کیبلز کو بھی ان میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
دنیا کا 80 فیصد انٹرنیٹ ایران کے ہاتھ میں
یہ تمام کیبلز دنیا کے 80 فیصد انٹرنیٹ کی ضروریات پوری کرتی ہیں، اسی لیے ان کے منقطع ہونے سے انٹرنیٹ کے نیٹ ورکس پر انتہائی سنگین منفی اثرات مرتب ہوں گے۔
ان میں سے بعض کیبلز کی گنجائش فی سیکنڈ 100 ٹیرا بِٹ تک ہے اور وہ خطے کے کئی ممالک سے گزرتی ہیں۔ لہٰذا، انہیں پہنچنے والا کوئی بھی نقصان براہِ راست ان ممالک کو متاثر کرے گا جہاں سے یہ کیبلز گزرتی ہیں، نیز ان ممالک میں قائم ڈیٹا مراکز بھی اس سے متاثر ہوں گے۔
ممکن ہے کہ گزشتہ برسوں کے واقعات اس کے اثرات کی واضح مثال ہوں۔ ان واقعات کے دوران بحیرۂ احمر میں ’’جنوب مشرقی ایشیا، مشرقِ وسطیٰ، مغربی یورپ 4‘‘ (SMW4)، ’’بھارت، مشرقِ وسطیٰ، مغربی یورپ‘‘ (IMEWE) اور ’’فالکن‘‘ (Falcon) نامی کیبلز منقطع ہو گئی تھیں۔ یہ واقعات اس بات کی نمایاں مثال ہیں کہ اس طرح کے حادثات عالمی انٹرنیٹ پر کس قسم کے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔
ان کیبلز کے منقطع ہونے سے خطے اور یورپ کے متعدد ممالک براہِ راست متاثر ہوئے تھے۔ اگر ایران اپنی دھمکیوں پر عمل کرتا ہے تو عرب ممالک میں بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ منقطع ہونے کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ خلیج فارس کے عرب ممالک کے پاس ایسی انٹرنیٹ کیبلز بھی موجود ہیں جو آبنائے ہرمز سے نہیں گزرتیں، تاہم زیادہ مقدار میں ڈیٹا منتقل کرنے والی زیرِ سمندر کیبلز کی تعداد زیادہ ہے۔
مذکورہ ممالک اس وقت ایمیزون، مائیکروسافٹ اور ہواوے جیسی بڑی کمپنیوں کے زیرِ انتظام متعدد ڈیٹا مراکز کی میزبانی کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ منقطع ہونے سے ان مراکز کی خدمات متاثر ہوں گی یا مکمل طور پر بند ہو جائیں گی۔
کریم (Careem) اور ڈی ڈی (Didi) جیسی ذہین نقل و حمل کی ایپلی کیشنز بھی متاثر ہوں گی، کیونکہ ان دونوں کا انحصار خلیج فارس کے خطے میں قائم ڈیٹا مراکز پر بہت زیادہ ہے۔ ٹک ٹاک اور یوٹیوب بھی اپنے پلیٹ فارمز پر مواد اور ویڈیوز کی فراہمی کی رفتار بڑھانے کے لیے دبئی اور خلیج فارس کے خطے میں قائم ڈیٹا مراکز استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کی خدمات بھی متاثر ہوں گی۔
سماجی رابطوں کے پلیٹ فارمز کو بھی تعطل اور سست رفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔
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