رہبرِ انقلابِ اسلامی سے ڈاکٹر قالیباف کی ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمدباقر قالیباف نے رہبرِ انقلابِ اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔
اس ملاقات میں امریکہ اور غاصب صیہونی دشمن کی فوجی، اقتصادی اور شناختی جنگ کی تازہ ترین صورتِ حال کا جائزہ لیا گیا۔ ملک کی طاقت کے عوامل کو مضبوط بنانے، سماجی ہم آہنگی اور قومی اتحاد کے تحفظ و استحکام میں پارلیمنٹ کے نمائندوں کے مؤثر کردار، نیز بیدار اور باشعور قوم کی جانب سے میدانی اجتماعات میں مسلسل اور آگاہانہ شرکت کے ذریعے Deterrence برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔
اس کے علاوہ عوام کے اقتصادی اور معاشی مسائل حل کرنے اور مشکلات دور کرنے کے لیے حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان تعاون، نیز ملک کے تزویراتی شراکت داروں سے متعلق امور کو آگے بڑھانے پر بھی تاکید کی گئی۔
پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس ملاقات میں تیسری مسلط کردہ جنگ کے آغاز سے اب تک عوامی نمائندوں کی سرگرمیوں اور ملک کے مسائل و مشکلات حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے جاری اور آئندہ کے منصوبوں کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کی۔
آپ کا تبصرہ