آبنائے ہرمز میں سمندری بارودی سرنگیں؛ کم خرچ ہتھیار سے بڑے خطرات

مہر خبررساں ایجنسی،دفاعی ڈیسک: سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے میں ایک تیل بردار جہاز سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں اس کے انجن والے حصے میں دھماکا ہوا اور آگ لگ گئی۔
بیان کے مطابق، یہ جہاز آبنائے ہرمز سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے مقام کی نشاندہی کرنے اور راستہ معلوم کرنے والے تمام نظام بند کر رکھے تھے اور آبنائے کے جنوبی حصے میں مقررہ راستے کے بجائے ایک غیر مجاز راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
سپاہ پاسداران کی بحریہ نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس میں سفر کرنے والے جو جہاز اپنے راستے اور شناخت کی نشاندہی کرنے والے نظام بند کریں گے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
گزشتہ دنوں بھی آبنائے ہرمز کے علاقے میں تیل بردار اور تجارتی جہازوں کے سمندری بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ نے اپنے پہلے بیانات میں بھی ایسے جہازوں میں دھماکوں اور آگ لگنے کے واقعات کا ذکر کیا تھا جنہوں نے اس آبی راستے میں آمدورفت کے لیے مقررہ اصولوں کی پابندی نہیں کی تھی۔
تاہم، حالیہ بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جہاز کس قسم کی بارودی سرنگ سے ٹکرایا تھا۔ اس لیے سرنگ کی نوعیت، تعداد اور فنی خصوصیات کے بارے میں حتمی بات نہیں کی جاسکتی۔
ان واقعات کی اہمیت صرف جہازوں کو پہنچنے والے نقصان تک محدود نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا میں تیل کی ترسیل کے اہم ترین راستوں میں سے ایک ہے۔ یہاں سلامتی کی صورتِ حال خراب ہونے سے جہازرانی، بیمے کے اخراجات، سامان کی نقل و حمل اور عالمی توانائی کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔
بارودی سرنگ کیا ہے؟
سمندری بارودی سرنگ ایک دھماکا خیز ہتھیار ہے جسے پانی میں یا سمندر کی تہہ پر رکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بحری جہازوں اور آبدوزوں کو نقصان پہنچانا یا کسی خاص سمندری علاقے میں ان کی آمدورفت کو مشکل بنانا ہوتا ہے۔
میزائل کو ہدف کی طرف داغا جاتا ہے، لیکن بارودی سرنگ پانی میں ایک جگہ موجود رہ سکتی ہے اور مخصوص حالات پیدا ہونے پر پھٹ سکتی ہے۔ اس طرح اسے استعمال کرنے والے کو ہر وقت جائے وقوع پر موجود رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
بارودی سرنگوں کا مقابلہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میزائل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے جنگی جہاز اپنے دفاعی نظام استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پانی میں چھپی بارودی سرنگوں کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی آلات اور تربیت یافتہ عملے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ، اگر کسی سمندری راستے میں بارودی سرنگیں موجود ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے تو جہازرانی کی کمپنیاں اپنے جہازوں کو روک سکتی ہیں یا انہیں دوسرے راستوں سے بھیج سکتی ہیں۔ اس سے سفر کا وقت اور خرچ بڑھ جاتا ہے۔
بارودی سرنگوں کی چار اقسام
ٹکرانے سے پھٹنے والی سرنگ
یہ بارودی سرنگ کی قدیم اقسام میں سے ایک ہے۔ جب کوئی جہاز اس سے ٹکراتا ہے تو یہ پھٹ جاتی ہے۔ اس کی بعض اقسام کو سمندر کی تہہ میں موجود وزن کے ساتھ تار یا رسی کے ذریعے باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ یہ پانی میں ایک خاص گہرائی پر رہیں۔
اگرچہ یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کا بنیادی طریقۂ کار اب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
تار سے بندھی ہوئی سرنگ
اس قسم کی بارودی سرنگ کو ایک تار یا زنجیر کے ذریعے سمندر کی تہہ میں موجود بھاری وزن کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اس طرح یہ پانی میں ایک مقررہ گہرائی پر رہتی ہے۔
اس سرنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پانی کی سطح سے نیچے ایک مخصوص مقام پر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے پھٹنے کا طریقہ بھی صرف جہاز کے ٹکرانے پر منحصر ہو؛ بعض سرنگیں دوسرے طریقوں سے بھی کام کرتی ہیں۔
سمندر کی تہہ پر رکھی جانے والی سرنگ
یہ بارودی سرنگ سمندر کی تہہ پر رکھی جاتی ہے اور جہاز کی موجودگی محسوس کرنے والے آلات سے کام لے سکتی ہے۔
اس صورت میں جہاز کا براہِ راست سرنگ سے ٹکرانا ضروری نہیں ہوتا۔ جہاز کی حرکت سے پانی میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں بھی سرنگ کو پھاڑ سکتی ہیں۔
اتھلے پانی میں اس قسم کی سرنگوں کو تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سمندر کی تہہ پر پڑی ہوتی ہیں۔
پانی میں بہنے والی سرنگ
یہ بارودی سرنگ کسی ایک جگہ بندھی نہیں ہوتی بلکہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ حرکت کرتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی جگہ کا اندازہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے اور یہ مختلف مقامات پر جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔
ایسی سرنگوں کے استعمال سے متعلق بین الاقوامی قوانین میں بھی خصوصی پابندیاں اور ضابطے موجود ہیں۔
جدید بارودی سرنگیں جہاز کا پتا کیسے لگاتی ہیں؟
جہاز کے لوہے اور دوسرے دھاتی حصوں کی وجہ سے اس کے اردگرد مقناطیسی میدان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ مقناطیسی آلات سے لیس بارودی سرنگ ان تبدیلیوں کو محسوس کرکے پھٹ سکتی ہے۔ اس طریقے میں جہاز کا سرنگ سے ٹکرانا ضروری نہیں ہوتا۔
آواز محسوس کرنے والا نظام
جب جہاز پانی میں حرکت کرتا ہے تو اس کے انجن اور پروپیلر سے آواز اور ارتعاش پیدا ہوتے ہیں۔ بعض بارودی سرنگیں ان آوازوں کو محسوس کر سکتی ہیں۔
جدید نظام مختلف آوازوں میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جس سے جہاز کی موجودگی کا پتا لگانا ممکن ہوتا ہے۔
پانی کے دباؤ میں تبدیلی محسوس کرنے والا نظام
جب کوئی بڑا جہاز پانی میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی حرکت سے پانی کے دباؤ میں تبدیلی آتی ہے۔ بعض بارودی سرنگیں ان تبدیلیوں کو محسوس کرکے پھٹ سکتی ہیں۔
ایک سے زیادہ نظام استعمال کرنے والی سرنگیں
بعض جدید بارودی سرنگوں میں آواز، مقناطیسی تبدیلیوں اور پانی کے دباؤ کو محسوس کرنے والے کئی آلات ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔
اس کا مقصد جہاز کی موجودگی کا زیادہ بہتر اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ ایسی سرنگوں کو تلاش کرنا اور ناکارہ بنانا نسبتاً مشکل ہو سکتا ہے۔
یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ جدید بارودی سرنگ کو ’’ذہین‘‘ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں لازماً مصنوعی ذہانت موجود ہے۔ عموماً اس سے مراد ایسے برقی آلات ہوتے ہیں جو مختلف تبدیلیوں کو محسوس کرکے پہلے سے طے شدہ اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں۔
آبنائے ہرمز کیوں اہم ہے؟
آبنائے ہرمز خلیج فارس کو خلیج عمان اور اس کے ذریعے بحیرہ عرب سے ملاتی ہے۔ یہ دنیا میں تیل کی ترسیل کے اہم ترین سمندری راستوں میں شمار ہوتی ہے۔
اس راستے سے بڑی تعداد میں تیل بردار اور تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پیدا ہونے والا کوئی بھی سکیورٹی مسئلہ صرف خطے تک محدود نہیں رہتا بلکہ عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔
جہازوں کی آمدورفت میں رکاوٹ
آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی موجودگی کا خدشہ پیدا ہونے سے جہازوں کی نقل و حرکت متاثر ہو سکتی ہے۔ جہازرانی کی کمپنیوں کو اپنے سفر کے منصوبے بدلنے پڑ سکتے ہیں، جبکہ بعض جہازوں کی آمدورفت عارضی طور پر روکنا بھی ضروری ہو سکتا ہے۔ اس صورتِ حال سے تیل اور دوسرے سامان کی ترسیل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
اخراجات میں اضافہ
اگر کسی سمندری راستے میں بارودی سرنگوں کا خطرہ بڑھ جائے تو بیمہ کمپنیاں جہازوں کے سفر کو زیادہ خطرناک سمجھ سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بیمے کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔
اسی طرح جہازوں کو متبادل راستوں پر بھیجنے، ان کی حفاظت کے انتظامات کرنے اور سمندری راستوں کی جانچ پڑتال پر اضافی رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔
اس طرح بارودی سرنگیں کسی جہاز کو نقصان پہنچائے بغیر بھی عالمی تجارت پر معاشی دباؤ ڈال سکتی ہیں۔ سرنگوں کی تلاش اور صفائی مشکل کام ہے
سمندر میں موجود بارودی سرنگوں کو تلاش کرنے اور ناکارہ بنانے کے لیے خصوصی جہازوں، زیرِ آب آواز سے پتا لگانے والے آلات اور جدید مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کام میں وقت لگتا ہے اور بعض حالات میں عملے کے لیے خطرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ کسی ایک علاقے کو صاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے آس پاس کے تمام سمندری راستے بھی مکمل طور پر محفوظ ہو گئے ہیں۔
جنگ میں بارودی سرنگوں کا کردار
فوجی نقطۂ نظر سے بارودی سرنگ کی اہمیت صرف اس بات میں نہیں کہ وہ کتنی تباہی پھیلا سکتی ہے۔ اس کی اصل اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ مخالف فریق کو اپنی حفاظت کے لیے اضافی وقت، افرادی قوت اور وسائل خرچ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔
بارودی سرنگوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مخالف فریق کو جہازوں کی حفاظت بڑھانا، سمندری راستوں کی جانچ کرنا، سرنگوں کو تلاش کرنا اور انہیں ناکارہ بنانے کے لیے خصوصی کارروائیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔
اس طرح کم خرچ ہتھیار بھی مخالف فریق کے لیے بڑے مالی اور فوجی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔
غیر روایتی بحری جنگ کا مؤثر ذریعہ
سمندری بارودی سرنگوں کو غیر روایتی یا غیر متناسب جنگ کے اہم ہتھیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرزِ جنگ میں مقصد صرف دشمن کو براہِ راست نقصان پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اس کی نقل و حرکت محدود کرنا، اس کے اخراجات بڑھانا اور اس کی حکمتِ عملی کو متاثر کرنا بھی ہوتا ہے۔
آبنائے ہرمز جیسے اہم سمندری راستے میں یہ ہتھیار خاص اہمیت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ یہاں بارودی سرنگوں کا خطرہ فوجی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تجارتی جہازرانی اور تیل کی عالمی ترسیل کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔
مجموعی طور پر، سمندری بارودی سرنگیں کم خرچ ہونے کے باوجود بڑے فوجی اور معاشی اثرات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کا خطرہ صرف جہازوں کو پہنچنے والے نقصان تک محدود نہیں بلکہ ان کی موجودگی کا خدشہ بھی بحری آمدورفت، عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔
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