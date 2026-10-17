  1. ایران
17 اکتوبر، 2026، 9:03 PM

آبنائے ہرمز؛ سپر آئل کا دوسرا ٹینکر بھی بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا

آبنائے ہرمز؛ سپر آئل کا دوسرا ٹینکر بھی بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا

سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ آج دوسرے خلاف ورزی کرنے والے سپر آئل ٹینکر میں سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج دوسرے خلاف ورزی کرنے والے سپر آئل ٹینکر میں سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سپر آئل ٹینکر میں بھی 20 لاکھ بیرل سے زیادہ خام تیل موجود تھا۔ جارح امریکی فوج کے دھوکے میں آکر اس نے اپنے تمام محلِ وقوع کی نشاندہی کرنے والے اور ریڈار نظام بند کر دیے اور غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کی۔

بیان کے مطابق، سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد جہاز کے انجن روم میں زبردست دھماکا ہوا اور خلاف ورزی کرنے والا جہاز اپنی جگہ رک گیا۔

News ID 1942183

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