امریکہ خطے سے نکل جائے، ورنہ ہم اسے نکال باہر کریں گے، ایرانی آرمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جنرل محمد اکرمی نیا نے زور دے کر کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار کیے جانے والے دعوؤں کے برعکس، ایران کی موجودہ فضائی دفاعی صلاحیتیں جنگ سے پہلے اور دوران جنگ کی سطح کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ حالیہ ہفتوں کے دوران ایرانی فضائی دفاعی یونٹوں نے ملک کی فضائی حدود میں متعدد امریکی ڈرونز کو کامیابی سے مار گرایا ہے۔ امریکی فوجی بحری جہازوں کو خلیج فارس کے ساحلی علاقوں سے 500 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔
ایرانی فوج کے ترجمان نے آبنائے ہرمز اور خطے میں امریکی موجودگی کے حوالے سے کہا کہ اگر امریکہ خطے سے نکل جائے تو آبنائے ہرمز دوبارہ کھل جائے گی، خطے کے ممالک کی شرکت سے اجتماعی سلامتی کا نظام قائم ہوگا اور عالمی معیشت کی صورتِ حال بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اگر امریکہ نہیں نکلا تو ہم اسے خطے سے باہر نکال دیں گے۔
جنرل اکرمی نیا، جو ایرانی فوج کی نظریاتی و سیاسی تنظیم کے نائب رابطہ کار بھی ہیں، نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ نئے آپریشنل منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد دشمن کے امریکی بحری جہازوں کو مزید دور تک پسپا ہونے پر مجبور کرنا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جدید، مشترکہ اور جدت پر مبنی فوجی کارروائیوں کی کامیاب مشقیں کی جا چکی ہیں۔
ایرانی فوج کے ترجمان کے مطابق، ملک بھر میں قومی فضائی دفاعی نظام کی کوریج جنگ سے پہلے کے مقابلے میں نمایاں طور پر مضبوط ہوئی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ آبنائے ہرمز کے مشرق میں آج پائی جانے والی بدامنی براہِ راست امریکہ کی تباہ کن موجودگی کا نتیجہ ہے۔
جنرل اکرمی نیا نے مزید کہا کہ خطے کے ممالک اور عالمی برادری کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ امریکہ خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔
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