چین کا معمہ؛بیجنگ ایران-امریکہ جنگ کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟

مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: مغربی ایشیاء اس وقت اپنی تاریخ کے انتہائی بحرانی اور خطرناک ادوار میں سے ایک سے گزر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک وسیع اور طویل کشمکش جاری ہے، جس کے اثرات روایتی Deterrence پر مبنی محاذ آرائی سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس کشمکش نے آبنائے ہرمز کی اہم آبی گزرگاہ میں بین الاقوامی سلامتی، عالمی تجارت کی ترسیل اور توانائی کی منڈیوں کے استحکام کی بنیادی شریانوں کو براہِ راست نشانہ بنایا ہے۔
ایک فیصلہ کن اور برق رفتار فتح حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن کی ابتدائی حکمت عملی کی ناکامی نے امریکہ کو ایک طویل اور تھکا دینے والے تزویراتی تعطل میں پھنسا دیا ہے۔ تجربہ کار سفارت کار تھامس پکرنگ اور تریتا پارسی کے بقول، اس صورتِ حال کا جاری رہنا نہ صرف خطے، بلکہ عالمی معیشت پر بھی بھاری سیاسی اور اقتصادی اخراجات عائد کرے گا۔
اس صورتِ حال کے پس منظر میں سلامتی کے نظام کے بارے میں تصورات میں بنیادی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ واشنگٹن کا وہ روایتی حفاظتی حصار اور باہر سے فراہم کردہ سلامتی کا ماڈل، جسے کئی دہائیوں تک موجودہ صورتِ حال کے تحفظ کی ضمانت سمجھا جاتا رہا، اب اپنی افادیت کھوتا جا رہا ہے۔ تاریخ کے اس اہم موڑ پر تجزیہ کاروں اور علاقائی فریقوں کی نظریں بیجنگ پر مرکوز ہیں۔ چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو محتاط نگرانی کے روایتی کردار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ مغربی ایشیاء کے معاملات میں اس کی بتدریج اور اصولی بنیادوں پر بڑھتی ہوئی شمولیت نے علاقائی طاقت کے توازن کی ازسرِنو تشکیل، مختلف جہتوں پر مشتمل ثالثی اور مغرب کے یک طرفہ طرزِ عمل سے مختلف نظام کے قیام کے امکانات پر گہری بحث چھیڑ دی ہے۔
چین کے علاقائی استحکام میں بنیادی مفادات
اس خطرات سے بھرے منظرنامے میں چین کی بڑھتی ہوئی شمولیت سخت تزویراتی حقیقت پسندی اور اپنے بنیادی قومی مفادات کے واضح تحفظ سے جنم لیتی ہے۔ بیجنگ کے لیے مغربی ایشیاء میں تنازعات کا خاتمہ محض سفارتی مظاہرہ یا عالمی سطح پر کسی نظریاتی مقصد کے تحت سرگرمی نہیں، بلکہ اس کی صنعتی زندگی اور اقتصادی ترقی کے تسلسل کی ضمانت ہے۔
دنیا میں خام تیل کے سب سے بڑے صارف اور درآمد کنندہ کی حیثیت سے چین اپنی توانائی کی سلامتی کو خلیج فارس، بالخصوص آبنائے ہرمز کی ترسیلی گزرگاہوں کے کھلے رہنے سے وابستہ سمجھتا ہے۔ ہائیڈروکاربن کی پیداوار اور برآمد کے نظام میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا تباہی اس کی اقتصادی ترقی کی شرح، رسدی زنجیروں اور داخلی مالی استحکام کو براہِ راست سنگین خطرے سے دوچار کر سکتی ہے۔
دوسری جانب، چین کا عظیم اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی منصوبہ، ’’بیلٹ اینڈ روڈ‘‘، مغربی ایشیاء کے استحکام سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ تنازعات میں شدت خلیج فارس اور شمالی افریقہ کے ممالک میں چین کی اربوں ڈالر کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق سرمایہ کاری کو بے اثر کر سکتی ہے۔ اسی لیے بیجنگ نے تنازعے کا خاتمہ اپنی ایک ناگزیر ضرورت قرار دیا ہے۔
اگرچہ بعض ذرائع ابلاغ نے برکس یا بیجنگ میں شی جن پنگ کے عمومی بیانات کو غلط طور پر تہران اور واشنگٹن کے درمیان براہِ راست ثالثی کے لیے چین کی اچانک اور واضح مداخلت سے تعبیر کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین کا مسابقتی فائدہ اس کی مشترکہ طاقت کے مختلف پہلوؤں سے پیدا ہوتا ہے۔
مسقط اور دوحہ جیسے روایتی ثالثوں کے برعکس، بیجنگ بیک وقت تہران کا اہم اقتصادی شراکت دار اور واشنگٹن کا ہم پلہ حریف ہے۔ یہ جغرافیائی سیاسی وزن چین کو ایسی پوزیشن فراہم کرتا ہے جہاں تنازعے کے دونوں فریق، ضرورت پڑنے پر، چین کی حمایت یافتہ مفاہمتوں اور طریقۂ کار سے انحراف کی سیاسی قیمت کو بہت زیادہ اور Deterrence سمجھ سکتے ہیں۔
بیجنگ کا چار نکاتی اقدام اور کھیل کے قواعد میں تبدیلی
چینی سفارت کاری میں سب سے نمایاں تبدیلی مغربی ایشیاء میں امن اور استحکام کے لیے چینی صدر کے چار نکاتی اقدام کی تشکیل اور ارتقا میں نظر آتی ہے۔ یہ منصوبہ اپریل میں جاری کیے گئے اصولی بیانات سے ستمبر میں قاہرہ کے اندر ایک جامع اور عملی اقدامات پر مبنی منصوبے کی جانب چینی قیادت کے نقطۂ نظر میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔
اس اقدام کے پہلے نکتے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خطے کی سلامتی کے ڈھانچے کو خود علاقائی فریق بنیادی طور پر ازسرِنو تشکیل دیں اور بیرونی بالادست طاقتوں کی یک طرفہ مداخلت کو مسترد کیا جائے۔ یہ اصول سلامتی کے اندرونی ذرائع پر انحصار اور ’’علاقائی تزویراتی خود انحصاری‘‘ کی جانب پیش رفت پر زور دیتا ہے۔
اس منصوبے کا دوسرا نکتہ مغربی ایشیاء کے بحرانوں کے ناقابلِ تقسیم ہونے پر زور دیتا ہے۔ بیجنگ اس حصے میں واضح کرتا ہے کہ کشیدگی کے بنیادی اسباب، بالخصوص دو ریاستی حل کی بنیاد پر مسئلۂ فلسطین کے حل اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی ضمانت کے لیے جامع حل حاصل کیے بغیر کوئی پائیدار انتظام قائم نہیں ہو سکتا۔ بصورتِ دیگر بحران بار بار جنم لیتے رہیں گے۔
تیسرے نکتے میں چین کا ترقی پر مبنی مخصوص نظریہ سامنے آتا ہے۔ اس میں سلامتی، اہم سمندری راہداریوں میں آزادانہ جہاز رانی کی ضمانت اور اقتصادی مفادات کے باہمی انضمام کو پُرامن بقائے باہمی کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔
آخرکار، چوتھا نکتہ ایک مضبوط اصولی ڈھانچے پر مبنی ہے، جس میں اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قانون کی پابندی اور جنگل کے قانون اور یک طرفہ طرزِ عمل کی سخت مخالفت شامل ہے۔
اس اقدام کا بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ مسائل کو الگ الگ اور عارضی طور پر حل کرنے کے طریقے سے آگے بڑھ کر کثیرالجہتی اور ترقی پر مبنی فارمولے کے ذریعے مغربی ایشیاء میں ’’کھیل کے قواعد‘‘ کو نرم اور بتدریج تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
ثالثی؛ کشیدگی کم کرنے سے معاہدے کی ضمانت تک
مغربی ایشیاء میں تنازعات کے حل کے عمل اور سفارت کاری کی تاریخ کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان موجودہ تعطل ثالث کی عدم موجودگی کا نتیجہ نہیں، بلکہ سیاسی عزم میں عدم توازن اور کشیدگی کم کرنے کے طریقۂ کار میں رکاوٹوں کا نتیجہ ہے۔ ایرانی سفارت کاری بھی امریکی حکمرانوں میں حقیقی سیاسی عزم اور نیک نیتی کی عدم موجودگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسی نکتے پر زور دیتی ہے۔
تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ عمان، قطر اور حالیہ مرحلے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اقوامِ متحدہ جیسے فریق کشیدگی کم کرنے، پیغامات کی ترسیل اور عارضی مفاہمتوں اور جنگ بندی جیسے معاملات میں اہم سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم، ان ثالثوں کی ساختی محدودیت یہ ہے کہ ان کے پاس جغرافیائی سیاسی دباؤ ڈالنے اور کسی بڑی طاقت کو معاہدے کا پابند بنانے کے لیے ٹھوس ضمانتیں فراہم کرنے کے مؤثر ذرائع موجود نہیں ہوتے۔
یہ کمی 2023ء میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کے معاملے میں واضح طور پر سامنے آئی۔ اس موقع پر عراق اور عمان کی ابتدائی مشاورت نے راہ ہموار کی، لیکن حتمی معاہدے تک پہنچنے اور اس کے استحکام کی ضمانت کے لیے بیجنگ کے جغرافیائی سیاسی وزن اور ’’سیاسی ضامن‘‘ کی حیثیت سے اس کی موجودگی کی ضرورت پیش آئی۔
موجودہ پیچیدہ بحران میں بھی علاقائی جنگ بندی، ترسیلی راستوں کو منظم انداز میں کھولنے اور محاصرے کے خاتمے پر مشتمل چار مرحلوں کے معاہدے جیسے تصورات اسی وقت جامعاتی اور نظریاتی منصوبوں کی سطح سے آگے بڑھ سکتے ہیں جب ایسی طاقتیں میدان میں آئیں جو فریقوں پر باہمی اخراجات عائد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔
لہٰذا اسلام آباد جیسے فریقوں کا کردار، اگرچہ کشیدگی کی نگرانی اور سفارتی رابطوں کے ذریعے مذاکرات آگے بڑھانے میں اہم ہے، لیکن تزویراتی اور جوہری تنازعات جیسے پیچیدہ معاملات کو قابو میں رکھنے والے پائیدار حل تک پہنچنے کے لیے ثالثی کے نظام کو عالمی وزن رکھنے والی طاقتوں کی حمایت درکار ہے۔
حاصلِ کلام
آخرکار، موجودہ صورتِ حال کا ازسرِنو جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ مغربی ایشیاء میں طاقت کے روایتی توازن کا نظام ایک ناگزیر تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ چین عالمی معیشت میں جنگ کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والے خطرات کو حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھتے ہوئے امریکہ کی طرح براہِ راست فوجی اخراجات اور ذمہ داریاں قبول کیے بغیر، بحران پیدا کرنے والے یک قطبی نظام سے مشترکہ اور کثیرالجہتی ڈھانچے کی جانب منتقلی کے لیے ادارہ جاتی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس راہ میں حائل رکاوٹیں، جن میں بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان تزویراتی مسابقت اور علاقائی ممالک کا دیرینہ عدم اعتماد شامل ہیں، بلاشبہ کسی بھی نئے نظام کی مکمل تشکیل کو سنگین چیلنجوں سے دوچار کریں گی۔ اس کے باوجود، جب تک مخاصمت جاری رکھنے کے اخراجات بڑی طاقتوں اور عالمی معیشت کی برداشت سے تجاوز کرتے رہیں گے، توانائی کی منڈی اور ترسیلی سلامتی کے تحفظ میں چین اور امریکہ کے مفادات کا ناگزیر اشتراک بیجنگ کو مستقبل کے انتظامات میں ایک مؤثر محرک بنا سکتا ہے۔
لہٰذا بیجنگ کے چار نکاتی اقدامات اور دیگر فریقوں کی سفارتی کوششوں کو محض ایک عارضی سیاسی چال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انہیں خلیجِ فارس میں بالادستی کے نظام کی ازسرِنو ترتیب کے عمل کا آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا اندرونی بنیادوں پر استوار اور کثیرالجہتی نظام ہو سکتا ہے جس میں سفارت کاری اور اقتصادی مفادات کا باہمی انضمام بتدریج اجارہ دارانہ بالادستی کو محدود کرے اور خطے کے پائیدار مستقبل کو علاقائی فریقوں کے اپنے فیصلوں اور کثیرالجہتی توازن سے وابستہ کر دے۔
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