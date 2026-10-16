غزہ پر غاصب صہیونیوں کے حملے جاری؛ 3 فلسطینی شہید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غزہ کی ایمبولینس اور ایمرجنسی سروس کے ایک ذرائع نے بتایا کہ شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیا پناہ گزین کیمپ پر غاصب صیہونی فوجیوں کے ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔
غزہ کے ہسپتال ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ جمعہ کی صبح سے اب تک غاصب صیہونی فوجیوں کے غزہ شہر اور اس پٹی کے شمالی علاقوں پر حملوں میں تین فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
غزہ میں فلسطینی وزارتِ صحت نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ 7 اکتوبر 2023ء کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اس علاقے میں شہیدوں کی تعداد 74 ہزار 392 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ 75 ہزار 440 تک پہنچ چکی ہے۔
غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک اس علاقے پر غاصب صیہونی فوجیوں کے حملوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، بڑے پیمانے پر آبادی کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے اور شہری بنیادی ڈھانچے کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔
اپریل 2026 میں اقوامِ متحدہ، یورپی یونین اور عالمی بینک کے مشترکہ جائزے کے مطابق، غزہ میں 3 لاکھ 71 ہزار 888 سے زائد رہائشی یونٹ تباہ یا متاثر ہوئے ہیں اور اس علاقے کے نصف سے زیادہ ہسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں۔
اقوامِ متحدہ کے دفتر برائے رابطۂ انسانی امور نے بھی اکتوبر 2026 کی اپنی رپورٹ میں غزہ کے گنجان آباد علاقوں میں فضائی حملوں کے جاری رہنے، طبی آلات کی قلت اور ضروری اشیاء کی آمد پر پابندیوں کی اطلاع دی ہے۔ اس ادارے نے بے گھر افراد کی رہائش گاہوں کی نامناسب صورت حال، سیلاب کے خطرے اور پینے کے پانی کی فراہمی اور صحت و صفائی کی خدمات میں رکاوٹوں کے بارے میں بھی خبردار کیا ہے۔
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