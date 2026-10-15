امریکی حکام نے الہان عمر کا موبائل فون ضبط کر لیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وفاقی حکام نے ریاست مینیسوٹا سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹ رکن کانگریس الہان عمر کے خلاف جاری تحقیقات کے دوران ان کا موبائل فون ضبط کر لیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، الہان عمر کے بعض رشتہ داروں کو بھی سمن جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، امریکی محکمہ ہوم لینڈ سکیورٹی کے تحت کام کرنے والے ادارے ہوم لینڈ سکیورٹی انویسٹی گیشنز کے اہلکاروں نے رواں ہفتے پیر، 20 مہر کو واشنگٹن کے علاقے میں ان کی رہائش گاہ کی تلاشی لی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی صومالیہ میں پیدا ہونے والی امریکی رکنِ کانگریس کی امیگریشن دستاویزات سے متعلق جاری تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق، ان دستاویزات کو ان کے والد نے الہان عمر کے بچپن کے دوران مکمل کیا تھا۔
امریکی محکمہ انصاف کے ترجمان نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ہوم لینڈ سکیورٹی انویسٹی گیشنز کے اہلکاروں نے محکمہ انصاف کی جانب سے حاصل کردہ عدالتی سرچ وارنٹ کے تحت کارروائی کی۔ ترجمان کے مطابق، یہ اقدام جاری وفاقی تحقیقات کا حصہ ہے۔
الہان عمر ریاست مینیسوٹا سے امریکی ایوانِ نمائندگان کی ڈیموکریٹ رکن ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ترقی پسند دھڑے کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتی ہیں۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی سخت ناقد بھی ہیں۔
الہان عمر اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات صرف جماعتی سیاست تک محدود نہیں، بلکہ امیگریشن، اسلاموفوبیا، فلسطین اور اسرائیل سے متعلق امریکی پالیسیوں اور قومی شناخت جیسے معاملات بھی ان اختلافات کا حصہ ہیں۔
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