مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے بتایا ہے کہ خفیہ سروس کے اہلکاروں نے واشنگٹن ڈی سی کے کانسٹی ٹیوشن ایونیو پر ایک مشکوک گاڑی میں موجود شخص کو حراست میں لیا۔
حکام کے مطابق، ملزم کی شناخت 26 سالہ رونی یورڈریکس گوانیپا چرینوس کے نام سے ہوئی ہے۔
امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے بیان کے مطابق، جب اہلکاروں نے ملزم سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ اس کے ذہن میں آنے والی آوازیں اسے واشنگٹن آنے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہی تھیں۔
حکام کے مطابق، ملزم غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تھا اور جس گاڑی میں وہ موجود تھا، اس کے چوری شدہ ہونے کی رپورٹ بھی درج تھی۔ ملزم نے اہلکاروں کو گاڑی میں موجود ہتھیاروں کے بارے میں بتایا، جس کے بعد تلاشی کے دوران ایک اے آر 15 طرز کی رائفل، ایک میک 10 ہینڈ گن، ایک گلاک 43 ایکس پستول اور گولیاں برآمد ہوئیں۔
این بی سی نیوز کے مطابق، عدالت میں جمع کرائی گئی خفیہ سروس کے پولیس افسر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملزم نیلے رنگ کی فورڈ ایف 150 گاڑی میں سو رہا تھا، جب اہلکاروں نے اسے جگا کر حراست میں لیا۔
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