ٹرمپ کی رہائش گاہ میں داخلے کی کوشش، نوجوان ہلاک

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی خفیہ سروس کے اہلکاروں نے ریاست فلوریڈا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ کے محفوظ حصار میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
امریکی مقامی میڈیا کے مطابق تقریبا بیس سال کی عمر کا ایک نوجوان اتوار کی علی الصبح تقریباً ایک بج کر تیس منٹ پر غیر مجاز طور پر محفوظ حصار میں داخل ہوا، جس پر امریکی خفیہ سروس نے کارروائی کی۔
خفیہ سروس کے بیان کے مطابق اہلکاروں نے مشتبہ شخص کا سامنا کیا۔ اس شخص کے پاس بظاہر ایک شاٹ گن اور ایندھن کا کین موجود تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ اہلکاروں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ شخص ہلاک ہو گیا۔
خفیہ سروس نے واضح کیا کہ واقعے کے وقت کوئی بھی زیر حفاظت شخصیت مقام پر موجود نہیں تھی اور صدر ٹرمپ اس ہفتے کے اختتام پر واشنگٹن میں موجود تھے۔
واقعے کی تحقیقات، خفیہ سروس اور پام بیچ کاؤنٹی شیرف آفس مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔
آپ کا تبصرہ