اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر ٹرمپ کا اظہار افسوس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردن میں امریکی فوج کے دو اہلکاروں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق امریکی سینٹرل کمان نے اردن میں ایک امریکی فوجی اڈے پر حملے میں دو امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔
اس حوالے سے ٹرمپ نے نیوز نیشن سے گفتگو میں کہا کہ ایسے واقعات دیکھنا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام پر اپنے مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے دیے جائیں۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایران کسی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا خواہاں ہے یا نہیں۔
دوسری جانب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانی امریکہ کے عزم کو مزید مضبوط کرے گی۔
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