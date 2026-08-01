  1. ایران
1 اگست، 2026، 10:39 PM

ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ امریکی بالادستی کی بنیادیں ہلا دے گا، مشیر رہبر انقلاب

ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ امریکی بالادستی کی بنیادیں ہلا دے گا، مشیر رہبر انقلاب

رہبر معظم انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر مخبر نے ایران کے خلاف ٹرمپ کی دھمکیوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا ان بنیادوں کو ہلا دے گا جن پر گزشتہ ڈھائی صدیوں سے امریکی بالادستی قائم ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈاکٹر محمد مخبر نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ آپ فوجی مساوات کے ذریعے حساب لگاتے ہیں، لیکن ہم تاریخ کی منطق کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ براہ راست ان دراڑوں کو بیدار کرے گا جن پر آپ کی 250 سالہ بالادستی کی عمارت کھڑی ہے۔

رہبر انقلاب کے مشیر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس نظام کے ستون گر گئے تو نہ کوئی مرکز کمان باقی رہے گا اور نہ ہی استحصال اور لوٹ مار کے لیے کوئی منڈی باقی بچے گی۔

محمد مخبر کا یہ بیان امریکی دھمکیوں کے جواب میں سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایران کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کے ممکنہ نتائج سے خبردار کیا۔

News ID 1940506

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