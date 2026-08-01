حماس ہرگز غیر مسلح نہیں ہوگی، یہ معاملہ مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتا، خالد قدومی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران میں فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے نمائندے خالد قدومی نے واضح کیا ہے کہ فلسطینی مزاحمت کسی بھی صورت اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گی اور نہ ہی اس معاملے کو اسرائیل کے ساتھ کسی مذاکرات کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ہتھیار ان کا بنیادی حق ہیں اور صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اس موضوع پر کسی قسم کی بات چیت یا سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ حماس اپنے اس اصولی مؤقف سے کسی بھی حالت میں دستبردار نہیں ہوگی اور مزاحمتی قوتوں کے ہتھیار ناقابل مذاکرات ہیں۔
خالد قدومی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب علاقائی اور بین الاقوامی ثالث غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔
رپورٹس کے مطابق، مشاورت میں حماس کے ہتھیاروں کے مستقبل اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلا جیسے امور بھی زیر بحث لائے جا رہے ہیں، تاہم حماس نے اپنے ہتھیاروں کے معاملے پر کسی بھی قسم کی بات چیت کو مسترد کر دیا ہے۔
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