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1 اگست، 2026، 6:59 PM

عمان کے قریب آئل ٹینکر دھماکہ، ایک اور بحری حادثے کی اطلاع

عمان کے قریب آئل ٹینکر دھماکہ، ایک اور بحری حادثے کی اطلاع

برطانوی میری ٹائم ادارے کے مطابق نامعلوم کواڈکاپٹر لگنے سے آئل ٹینکر کا انجن متاثر ہوا، جبکہ جہاز کا کنٹرول بھی متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عمان کے ساحل کے قریب ایک اور بحری حادثے کی اطلاع سامنے آئی ہے، جہاں ایک آئل ٹینکر کے نزدیک دھماکہ ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق، برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عمان کے شہر خصب سے تقریبا 21 میل شمال مشرق میں ایک آئل ٹینکر کے قریب دھماکہ ہوگیا ہے۔

اس سے قبل خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھی اسی ادارے کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ عمان کے علاقے لیما کے شمال مشرق میں ایک آئل ٹینکر نامعلوم کواڈکاپٹر کی زد میں آ گیا۔

رپورٹ کے مطابق، نامعلوم کواڈکاپٹر آئل ٹینکر کے انجن والے حصے سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں انجن کو نقصان پہنچا اور جہاز کا کنٹرول متاثر ہوگیا۔ واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔

News ID 1940505

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