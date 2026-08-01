امام حسینؑ کے راستے میں دیہی مواکب

1 اگست 2026 - 07:26
اربعینِ حسینی کے ایام میں سرحدی دیہات کے مکین چذابہ بارڈر کی جانب جانے والے راستوں پر عوامی اور خاندانی مواکب قائم کرکے زائرین حضرت امام حسینؑ کا پرتپاک استقبال اور خدمت کر رہے ہیں۔
سادہ وسائل اور مقامی لوگوں کی کوششوں سے قائم کیے گئے ان مواکب میں خاندان کے تمام افراد شریک ہیں۔ کوئی روٹیاں پکاتا ہے، کوئی کھانے کی تیاری میں مصروف ہے، جبکہ دیگر افراد زائرین کو مختلف سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔
یہ دیہی مواکب اربعین کے عظیم سفر میں محبت، ایثار اور مہمان نوازی کی خوبصورت روایت کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں مقامی آبادی اپنے محدود وسائل کے باوجود زائرینِ امام حسینؑ کی خدمت کو سعادت سمجھتی ہے۔
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