مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ایوانِ نمائندگان میں ڈیموکریٹس کے رہنما حکیم جیفریز نے اے بی سی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں وزیرِ جنگ پیٹ ہیگسیٹ کو برطرف کرنے کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔
انہوں نے مزید کہا کہ میں ہیگسیتھ کی برطرفی سے متعلق منصوبے سے مکمل متفق ہوں۔ جو شخص نام نہاد وزیرِ دفاع (جنگ) ہے، اس نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، ہماری قومی سلامتی کو کمزور کیا اور ایران کے خلاف یہ مہنگی اور لاپروا اختیاری جنگ ترتیب دی۔
حکیم جیفریز نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کی وجہ سے امریکی عوام کے لیے قیمتیں بے تحاشا بڑھ گئی ہیں اور ملک کی سلامتی کم ہوئی ہے؛ لہٰذا پیٹ ہیگسیتھ کو جانا ہوگا۔
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