مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ میں بڑی طاقتوں کا زوال لازماً اقتصادی تباہی یا کسی ایک فوجی شکست سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی طاقت اپنی غیر معمولی فوجی اور اقتصادی برتری کے باوجود اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اسی تناظر میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری محاذ آرائی کو واشنگٹن کی عالمی بالادستی کے زوال کے عمل میں ایک اہم موڑ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس تنازع نے امریکی طاقت کی ایسی حدود کو نمایاں کیا ہے جو صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ اس کی عالمی ساکھ اور تزویراتی صلاحیت کو بھی متاثر کرتی ہیں۔
سوئز بحران؛ بڑی طاقتوں کے زوال کا تاریخی سبق
امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ صورت حال کا 1956ء کے سوئز بحران سے موازنہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت برطانیہ اور فرانس نے صہیونی حکومت کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کیا تھا تاکہ نہر سوئز کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا جاسکے۔ حملہ آوروں کو فوجی برتری حاصل ہونے کے باوجود وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل نہ کرسکے۔ اقتصادی دباؤ اور امریکہ و سوویت یونین کی مخالفت نے لندن اور پیرس کو فوجی کارروائی روکنے پر مجبور کردیا۔
سوئز بحران نے واضح کیا کہ محض فوجی طاقت کسی ملک کے عالمی مقام کو برقرار رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے اقتصادی و سیاسی پشت پناہی اور بین الاقوامی نتائج کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی ضروری ہے۔
آج آبنائے ہرمز ایک ایسا تزویراتی محاذ بن چکی ہے جہاں امریکی طاقت کی حدود نمایاں ہورہی ہیں۔ بحری آمدورفت میں مسلسل رکاوٹ اور واشنگٹن کی جانب سے حالات کو اپنی مرضی کے مطابق بحال نہ کر پانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جدید ہتھیاروں کی برتری لازما کسی اہم جغرافیائی خطے پر کنٹرول کی ضمانت نہیں ہوتی۔
ایران نے اپنی جغرافیائی اور تزویراتی اہمیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محاذ آرائی کی لاگت میں اضافہ کیا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ ایک بڑی فوجی طاقت کو بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہتھیاروں اور عسکری سازوسامان سے بڑھ کر عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔
امریکی ڈیٹرنس کی ساکھ اور بڑھتے ہوئے اقتصادی اخراجات
اس صورت حال کا ایک اہم نتیجہ امریکہ کی ڈیٹرنس کی ساکھ کا کمزور ہونا ہے۔ واشنگٹن کی عالمی طاقت صرف اس کے جنگی بحری جہازوں، طیاروں اور فوجی سازوسامان کی تعداد پر منحصر نہیں، بلکہ اس کی عالمی حیثیت کا ایک بڑا حصہ اس تصور سے وابستہ ہے کہ امریکہ ضرورت پڑنے پر دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
جب کسی بڑے تنازع میں اس تصور کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات میدان جنگ سے باہر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ امریکہ کے اتحادی اس کے دفاعی وعدوں پر اعتماد کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہوسکتے ہیں، جبکہ اس کے حریفوں کو امریکی سیاسی اور فوجی دباؤ کے مقابلے میں مزاحمت کا مزید حوصلہ مل سکتا ہے۔
دوسری جانب آبنائے ہرمز کا بحران ظاہر کرتا ہے کہ کسی علاقائی تنازع کے اخراجات عالمی معیشت اور بڑی طاقتوں کے اقتصادی ڈھانچے تک منتقل ہوسکتے ہیں۔ سوئز بحران کے دوران برطانوی پاؤنڈ پر دباؤ اور امریکی مالی معاونت پر لندن کا انحصار برطانیہ کی کمزوریوں کو نمایاں کرگیا تھا۔ آج توانائی کے اخراجات میں اضافہ، رسد کے عالمی نظام میں خلل اور فوجی کارروائیوں کے لیے اضافی وسائل مختص کرنے کی ضرورت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر اقتصادی دباؤ بڑھاسکتی ہے۔
یہ صورت حال اس لیے بھی اہم ہے کہ امریکہ کو بیک وقت چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے مقابلے اور دنیا کے مختلف خطوں میں فوجی ذمہ داریوں کا سامنا ہے۔ یوکرین کی حمایت اور ایران کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں اسلحے اور گولہ بارود کے ذخائر میں کمی نے بھی یہ سوال پیدا کردیا ہے کہ آیا امریکہ بیک وقت کئی بڑے اور اسٹریٹجک بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔
اصل مسئلہ صرف ایک محاذ آرائی کے اخراجات کا نہیں، بلکہ عالمی سطح پر اپنی فوجی، اقتصادی اور سیاسی برتری بیک وقت برقرار رکھنے کی امریکی صلاحیت کے کمزور ہونے کا ہے۔
داخلی سیاسی دباؤ اور عالمی طاقت کا بدلتا توازن
اس بحران کے اثرات امریکی داخلی سیاست تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شکست اور ڈیموکریٹس کا کانگریس کے دونوں ایوانوں میں کنٹرول حاصل کرنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی پوزیشن کو مزید محدود کر سکتا ہے۔
اگرچہ ڈیموکریٹس کے پاس صدر کے ویٹو کو غیر مؤثر بنانے کے لیے مطلوبہ ووٹ موجود نہیں اور وہ تنہا صدر کو فوجی کارروائیاں روکنے پر مجبور نہیں کرسکتے، تاہم کانگریس پر ان کا کنٹرول حکومتی نگرانی اور سیاسی دباؤ بڑھانے کی صلاحیت ضرور فراہم کرتا ہے۔ اس طرح ٹرمپ انتظامیہ کو اپنی صدارتی مدت کے بقیہ حصے میں داخلی اختلافات سے نمٹنے کے لیے زیادہ سیاسی توانائی صرف کرنا پڑسکتی ہے، جس سے خارجہ پالیسی کے میدان میں اس کی گنجائش بھی متاثر ہوسکتی ہے۔
اس صورت حال میں امریکہ کا سب سے بڑا عالمی حریف چین واشنگٹن کے وسائل اور تزویراتی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امریکہ جتنا زیادہ علاقائی بحرانوں میں الجھے گا، اتنی ہی اس کے پاس بیجنگ کے ساتھ طویل المدتی مقابلے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کم صلاحیت باقی رہ جائے گی۔ چنانچہ ایران اور امریکہ کی محاذ آرائی کی اہمیت صرف اس کے براہ راست فوجی نتائج تک محدود نہیں، بلکہ اسے عالمی نظام میں طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کے تناظر میں بھی دیکھنا ضروری ہے۔
تاہم امریکہ کی شکست یا اس کی عالمی بالادستی کے زوال کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی طاقت فوری طور پر ختم ہوجائے گی۔ واشنگٹن اب بھی وسیع اقتصادی، فوجی اور تکنیکی وسائل کے ساتھ اتحادیوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک رکھتا ہے۔ اس کے باوجود تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی طاقتوں کا زوال اس وقت تیز ہوتا ہے جب ان کی مادی صلاحیت اور بین الاقوامی سطح پر حاصل ہونے والے نتائج کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے۔
1956ء کا سوئز بحران برطانوی سلطنت کا فوری خاتمہ نہیں تھا، لیکن اس نے واضح کردیا تھا کہ عالمی نظام میں لندن کا مقام اب اس کی حقیقی طاقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایران کے ساتھ موجودہ محاذ آرائی بھی امریکی تاریخ میں ایک ایسے موڑ کی حیثیت اختیار کرسکتی ہے جو واشنگٹن کی عالمی بالادستی کے فوری خاتمے کے بجائے اس کی حدود کو بے نقاب کرے اور اس کی نسبتی تنزلی کے عمل کو مزید تیز کر دے۔
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