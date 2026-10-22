امریکی حکمت عملی کی ناکامی، علاقائی توازن میں تہران کی پوزیشن مستحکم

مہر خبررساں ایجنسی بین الاقوامی ڈیسک: امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ کا آغاز اس سوچ کے ساتھ کیا کہ وہ اپنی فوجی برتری، جدید ٹیکنالوجی اور علاقائی اتحادیوں کی مدد سے حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرسکتا ہے۔ تاہم، اس محاذ آرائی سے یہ بات سامنے آئی کہ ایران کو محض فوجی طاقت کے ذریعے آسانی سے جھکایا نہیں جاسکتا۔ ایران کی دفاعی صلاحیت، میزائل اور ڈرون طاقت اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت نے امریکہ کے لیے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جن سے نمٹنا آسان نہیں۔
اس تناظر میں امریکہ کی ناکامی کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فوجی طاقت کے باوجود ایران پر اپنی مرضی مسلط کرنے اور اپنے مطلوبہ سیاسی اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔
بین الاقوامی تعلقات کے ممتاز ماہر جان مرشائمر کے بیانات بھی اسی حوالے سے اہم ہیں۔ ان کے مطابق، موجودہ صورت حال میں پہل کرنے کی صلاحیت ایران کے پاس ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے علاقائی اتحادیوں کے فضائی دفاعی نظام ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کو مکمل طور پر روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کی دفاعی طاقت اب بھی امریکہ اور اسرائیل کی سلامتی سے متعلق منصوبہ بندی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔
ایران؛ علاقائی طاقت اور توازن کا اہم فریق
ایران کے ساتھ محاذ آرائی کی ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں جواب دینے کی صلاحیت برقرار ہے۔ ایران کی میزائل اور ڈرون طاقت، جغرافیائی محلِ وقوع اور دفاعی وسائل امریکہ کی فوجی منصوبہ بندی کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ واشنگٹن کو ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی سے پہلے اس کے ممکنہ علاقائی نتائج پر غور کرنا پڑتا ہے۔ ان نتائج میں امریکی فوجیوں اور فوجی اڈوں کی سلامتی، اتحادی ممالک کی صورت حال اور جنگ جاری رکھنے کے اخراجات شامل ہیں۔
یہ صورتِ حال ظاہر کرتی ہے کہ ایران محض ایک فوجی ہدف نہیں، بلکہ ایسا ملک ہے جو خطے کے سیاسی اور سلامتی کے معاملات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو حکمت عملی اس حقیقت کو نظرانداز کرے گی، اس میں غلط اندازوں اور ناکامی کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ امریکہ کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور وسیع فوجی وسائل ضرور ہیں، لیکن صرف فوجی طاقت کسی ملک کو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی ضمانت نہیں دے سکتی۔
ایران کے خلاف امریکی حکمت عملی کی ایک بڑی کمزوری یہ بھی رہی ہے کہ ایران کی داخلی صلاحیتوں اور اس کی جغرافیائی و تزویراتی اہمیت کو پوری طرح نہیں سمجھا گیا۔ اگر کسی ملک کی طاقت کا اندازہ صرف اس کے ہتھیاروں یا اس پر ڈالے جانے والے اقتصادی دباؤ کی بنیاد پر لگایا جائے تو اس کی مجموعی صلاحیتوں کو سمجھنا مشکل ہوجاتا ہے۔
ایران کے پاس دفاعی وسائل، تربیت یافتہ افرادی قوت، اہم بنیادی ڈھانچہ اور ایک خاص جغرافیائی محل وقوع موجود ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر اس کی دفاعی اور سیاسی طاقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ، مشکل حالات میں داخلی اتحاد اور عوامی تعاون بھی بحران سے نمٹنے اور دفاعی سرگرمیاں جاری رکھنے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔
ان عوامل کو نظرانداز کرنے سے مخالف فریق جنگ کے اخراجات اور اس کے ممکنہ نتائج کے بارے میں غلط اندازے لگا سکتا ہے۔ اسی لیے ایران کے خلاف کسی بھی حکمتِ عملی کی کامیابی کا انحصار صرف فوجی طاقت پر نہیں، بلکہ ان تمام عوامل کو سمجھنے پر بھی ہے جو ایران کی مزاحمت اور جواب دینے کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہیں۔
واشنگٹن کی غلط فہمیاں اور فوجی دباؤ کی حدود
امریکہ کی حکمت عملی کی ناکامی کو اس حقیقت سے سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ فوجی دباؤ کو اپنے مطلوبہ سیاسی نتائج میں تبدیل نہیں کرسکا۔ جب کوئی ملک اپنی دفاعی صلاحیت برقرار رکھے اور بیرونی دباؤ کے باوجود اپنے فیصلے خود کرنے پر قائم رہے تو اسے اپنی شرائط ماننے پر مجبور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسی صورت حال میں دباؤ پر مبنی حکمت عملی کی حدود واضح ہوجاتی ہیں۔
ایران کے ساتھ محاذ آرائی امریکہ کے لیے صرف ایک فوجی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق واشنگٹن کی بین الاقوامی ساکھ، اتحادیوں کی سلامتی اور خطے کے مستقبل سے بھی ہے۔ اگر امریکہ اپنے اعلان کردہ اہداف حاصل نہیں کر پاتا تو اس کے اتحادیوں اور مخالفین کے درمیان اس کی فوجی اور سیاسی صلاحیتوں کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہوسکتے ہیں۔
واشنگٹن کو یہ حقیقت بھی مدنظر رکھنا ہوگی کہ ایران کے خلاف کسی نئی فوجی کارروائی کے نتائج صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورے خطے کی سلامتی اور سیاسی حالات پر اثر انداز ہوسکتے ہیں۔ ایران کی دفاعی صلاحیت اور جواب دینے کی طاقت کسی بھی نئی کارروائی کے ممکنہ اخراجات کو امریکی منصوبہ بندی کا اہم حصہ بنا دیتی ہے۔
جدید ٹیکنالوجی اور وسیع فوجی وسائل رکھنے کے باوجود امریکہ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ ہر فوجی کارروائی کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر لے گا۔ اگر کوئی ملک اپنی دفاعی صلاحیت برقرار رکھے اور بیرونی دباؤ کے باوجود اپنی خودمختاری پر قائم رہے تو اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوششیں محدود نتائج دے سکتی ہیں۔
ایران کے بارے میں غلط اندازے اور یک طرفہ منصوبہ بندی امریکہ کے لیے مزید مشکلات پیدا کرسکتے ہیں۔ ایران کی جغرافیائی اہمیت، دفاعی وسائل اور علاقائی اثر و رسوخ کو نظرانداز کرکے ایسی حکمتِ عملی بنانا مشکل ہے جو مطلوبہ نتائج کی ضمانت دے سکے۔
اس محاذ آرائی کے اثرات امریکہ کی بین الاقوامی ساکھ پر بھی پڑسکتے ہیں۔ اگر واشنگٹن اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے اتحادی اور حریف خطے میں اس کے کردار اور صلاحیتوں کا ازسرنو جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح ایران کے ساتھ محاذ آرائی صرف فوجی میدان تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے سیاسی اور تزویراتی نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔
قومی اتحاد اور دفاعی طاقت؛ ایران کی مضبوطی کے بنیادی عوامل
ایران کی طاقت صرف اس کے ہتھیاروں تک محدود نہیں ہے۔ اہم بنیادی ڈھانچے کو برقرار رکھنا، مشکل حالات کا مقابلہ کرنا اور ملک کے مختلف شعبوں کے درمیان ہم آہنگی قائم رکھنا بھی قومی طاقت کے اہم حصے ہیں۔ بیرونی دباؤ اور محاذ آرائی کے دوران داخلی اتحاد ملک کو مشکلات سے نمٹنے اور آزادانہ فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
اسی لیے ایران کی طاقت کا درست اندازہ لگانے کے لیے اس کی فوجی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی صلاحیتوں کو ایک ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ جو ملک اپنی دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے، بیرونی دباؤ کے اثرات سے نمٹنے اور اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہو، وہ مخالف فریق کی منصوبہ بندی میں اہم مقام رکھتا ہے۔
دوسری جانب، ایران کی دفاعی صلاحیتوں کا برقرار رہنا اور علاقائی سلامتی کے معاملات میں اس کا مسلسل کردار مغربی ایشیا میں تہران کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطے میں امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن ایران کی طاقت اور اس کے سیاسی عزم کو نظرانداز کرکے اپنی مرضی کا سلامتی کا نظام قائم نہیں کرسکتا۔
ایران کے ساتھ محاذ آرائی کے نتائج مستقبل میں خطے کے سیاسی اور سلامتی کے توازن پر بھی اثر انداز ہوسکتے ہیں۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں امریکہ کی ناکامی اس کے اتحادیوں اور حریفوں کے درمیان اس کی فوجی و سیاسی صلاحیتوں کے بارے میں رائے کو متاثر کرسکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں، ایران کی دفاعی تیاری اور جواب دینے کی صلاحیت علاقائی معاملات میں اس کے کردار کو برقرار رکھنے میں اہم ثابت ہوسکتی ہے۔
مجموعی طور پر، اس محاذ آرائی سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایران کو فوجی دباؤ اور یک طرفہ فیصلوں کے ذریعے اپنی سیاسی مرضی تبدیل کرنے پر مجبور کرنا آسان نہیں۔ امریکہ کی حکمت عملی اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو اس سے واشنگٹن کی طاقت کی حدود اور مستقبل کے علاقائی توازن میں تہران کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔
ایران کی دفاعی صلاحیت، جواب دینے کی طاقت اور داخلی اتحاد ایسے اہم عوامل ہیں جنہیں امریکہ کو مستقبل میں کسی بھی نئی فوجی کارروائی کا فیصلہ کرتے وقت مدنظر رکھنا ہوگا۔ خطے میں پائیدار سلامتی کے قیام کے لیے ایران کی صلاحیتوں اور اس کے کردار کو نظرانداز کرنا واشنگٹن کے لیے مزید مشکلات پیدا کرسکتا ہے۔
آپ کا تبصرہ