خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں 7 تیل بردار جہاز تباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ خلیج فارس کے شمالی وسطی حصے میں ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں تیل کی کھیپ منتقل کرنے والے 4 خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو بیک وقت نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد وہ آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ رات آبنائے ہرمز کے مغربی حصے میں 3 خلاف ورزی کرنے والے جہاز بارودی سرنگ سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہوئے، ان میں آگ لگ گئی اور وہ رک گئے۔
بیان کا متن درج ذیل ہے:
بسم الله القاصم الجبارین
ایران اسلامی کی بہادر اور میدان میں ڈٹی ہوئی قوم!
آپ کو سلام، جو میدان میں بھرپور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلام کے مجاہدین کے لیے حوصلے کا باعث بن رہے ہیں اور عزیز ایران کے دشمنوں کو ذلت اور مایوسی سے دوچار کر رہے ہیں۔
سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جانباز، اس عظیم قومی پشت پناہی کے ساتھ، بدستور آبنائے ہرمز کا انتظام اور کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔
سمندری آمدورفت کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والی ان کمپنیوں کو پہلے بھی تنبیہ کی جا چکی تھی، جو امریکہ کی جارح فوج کے دھوکے میں آ کر غیرقانونی راستوں سے گزری تھیں۔ ان تنبیہات کے بعد بحریہ کے مجاہدین نے نگرانی اور تعاقب کے ذریعے ایسے 4 خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کا پتا لگایا، جو اس سے پہلے غیرقانونی راستے سے گزر چکے تھے۔ یہ جہاز خلیج فارس کے شمالی وسطی حصے میں ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں تیل کی کھیپ منتقل کر رہے تھے۔ چاروں جہازوں کو بیک وقت نشانہ بنایا گیا اور وہ آگ کی لپیٹ میں ہیں۔
اس کے علاوہ گزشتہ رات 3 خلاف ورزی کرنے والے جہاز آبنائے ہرمز کے مغربی حصے میں بارودی سرنگ سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہوئے، ان میں آگ لگ گئی اور وہ رک گئے۔
امریکی استکباری حکومت کی جانب سے جہازوں کو بارودی سرنگوں سے بھرے غیرقانونی راستے سے گزرنے پر اکسانے کا اصرار سمندری حادثات میں روز بروز اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ جارح امریکی فوج کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس نے مقابلے کا یہ سلسلہ جاری رکھا تو اس کا دائرہ خطے میں موجود جارح فوجی اڈوں تک پھیل جائے گا۔ یہ ایک سنگین تنبیہ ہے۔
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
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