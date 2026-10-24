دو سپر آئل ٹینکر سمندری بارودی سرنگوں سے ٹکرا گئے، سپاہ پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کی صبح سے اب تک دو خلاف ورزی کرنے والے سپر آئل ٹینکر سمندری بارودی سرنگوں سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں ان کے انجن روم دھماکوں اور شدید آتش زدگی کے باعث ناکارہ ہوگئے اور دونوں جہاز اپنی جگہ رک گئے۔
بیان کے مطابق، دونوں آئل ٹینکروں نے آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے میں واقع غیر مجاز راستے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، جس کے دوران وہ سمندری بارودی سرنگوں سے ٹکرا گئے۔
سپاہ پاسداران کی بحریہ کے مطابق، دونوں آئل ٹینکروں میں مجموعی طور پر 45 لاکھ بیرل سے زائد خام تیل موجود تھا۔ بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد دونوں جہاز آبنائے ہرمز کے جنوبی ساحل کے قریب چھوڑ دیے گئے اور ان کے عملے نے جہاز خالی کر دیے۔
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