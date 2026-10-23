امریکی آبنائے ہرمز سے کوسوں دور؛ ہماری آرزو راہِ خدا میں شہادت ہے، جنرل عظمائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر سردار علی عظمائی نے جنگِ رمضان اور آبنائے ہرمز کے شہداء کے اہل خانہ کے گھروں میں جا کر ان سے ملاقات اور گفتگو کی اور اس موقع پر رہبرِ انقلابِ اسلامی کی جانب سے ان تک سلام اور پیغام پہنچایا۔
سردار عظمائی نے شہید قدرت زرنگاری، شہید عباس اسلامی، شہید عبدالرضا گلزاری اور شہید جواد رئوفی مقدم کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران آبنائے ہرمز اور جنگِ رمضان کے شہداء کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان شہداء کے راستے کو جاری رکھنا چاہیے۔
سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے امریکہ کے خلاف مزاحمت میں شہداء کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کے مظلوم شہداء نے مجرم امریکہ کا گلا دبا دیا اور اس خبیث حکومت کی سانسیں روک دیں۔
جنرل عظمائی نے خطے سے امریکہ کی پسپائی قرار دی جانے والی صورتِ حال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز ایک زمانے میں برطانیہ، امریکہ اور پرتگال جیسی طاقتوں کے اختیار میں تھی، لیکن آج امریکی خلیج فارس میں موجود نہیں ہیں اور آبنائے ہرمز سے 600 سے 700 کلومیٹر دور ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں ان کے بحری جہاز بھی دکھائی نہیں دیتے۔ امریکہ کے لیے اب آبنائے ہرمز میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
انہوں نے اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے کہا کہ آپ شہید کے اہل خانہ ہیں اور شہداء کے خاندان ہمارے لیے باعثِ فخر ہیں۔ ہم آپ سب کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔
سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے آخر میں ملک کے دفاع کے لیے میدان میں حاضر رہنے کی اپنی آمادگی پر زور دیتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے راہِ خدا میں شہادت کی دعا کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم بھی اس میں موجود ہوں گے اور ہماری آخری آرزو راہِ خدا میں شہادت ہے۔
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