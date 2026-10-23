یورپ گیس کے کم ترین ذخائر کے ساتھ موسم سرما میں داخل ہوگا، عالمی توانائی ایجنسی اے کا انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ فاتح بیرول نے خبردار کیا ہے کہ یورپ گیس کے غیر معمولی طور پر کم ذخائر کے ساتھ موسم سرما میں داخل ہو رہا ہے، جس کے باعث براعظم کے لیے گیس کی فراہمی میں مزید رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہوسکتا ہے۔
فاتح بیرول نے کہا کہ مشرق وسطی کے ایندھن پر یورپ کا زیادہ انحصار اور امریکہ و صیہونی حکومت کی ایران کے خلاف جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کی بندش نے یورپ کو شدید متاثر کیا ہے۔
انہوں نے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے قیام کے لیے بہترین دن گزشتہ روز تھا۔
عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے مزید کہا کہ یورپی ممالک عام طور پر موسم سرما سے پہلے گیس کے خاطر خواہ ذخائر جمع کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت گیس کے ذخائر تاریخی اوسط کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔
فاتح بیرول نے خبردار کیا کہ رواں سال اور اگلے سال یورپ کے لیے حالات آسان نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس سال موسم سرما شدید سرد رہا تو یورپی ممالک میں قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔
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