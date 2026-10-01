ڈیزل کا بحران، امریکہ نے یورپ سے مدد مانگ لی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، آبنائے ہرمز پر ایران کی جانب سے سختی کے بعد امریکہ نے ڈیزل کے بحران سے بچنے کے لیے فرانس اور جرمنی سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہنگامی ذخائر میں موجود ڈیزل کا کچھ حصہ مارکیٹ میں جاری کریں۔
ذرائع کے مطابق امریکہ نے یورپی یونین سے درخواست کی ہے کہ وہ آئندہ چھ ماہ کے دوران مجموعی طور پر 120 ملین بیرل ڈیزل مارکیٹ میں فراہم کرے۔ یہ درخواست ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی سطح پر ڈیزل کی فراہمی کو دباؤ کا سامنا ہے۔
بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاتح بیرول نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یورپ ان علاقوں میں شامل ہے جو موجودہ ڈیزل کی قلت سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ یورپ ہی سب سے زیادہ خطرے سے دوچار خطہ ہو۔
بیرول نے یورپ کے ڈیزل کی درآمدات پر انحصار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین بالخصوص موسم سرما شروع ہونے سے قبل بڑی مقدار میں یہ ایندھن درآمد کرتا ہے، جبکہ سپلائی چین کے مسائل نے موجودہ صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔
انہوں نے ڈیزل کے روایتی برآمد کنندگان، جن میں روس اور خلیج فارس کے ممالک شامل ہیں، کو درپیش مشکلات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ بھی اس وقت ڈیزل کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کے امکان کا جائزہ لے رہا ہے۔
رائٹرز نے مزید رپورٹ کیا کہ بین الاقوامی توانائی ایجنسی تیل کی منڈیوں، بالخصوص ڈیزل جیسی پٹرولیم مصنوعات کی مارکیٹ، پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ضرورت پڑنے کی صورت میں رکن ممالک اس بات پر بھی غور کریں گے کہ آیا تیل کے اسٹریٹجک ذخائر کا کچھ حصہ مارکیٹ میں جاری کیا جائے۔
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