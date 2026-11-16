مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غاصب صیہونی حکومت میں وزارتِ عظمیٰ کے امیدوار گادی آیزنکوٹ نے اعلان کیا ہے کہ عبوری وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو ایک منٹ کے لیے بھی مزید حکومت کی سربراہی کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے۔
دوطرفہ نمائندوں کی ممکنہ قومی اتحاد کی حکومت کے قیام پر غور کے لیے ملاقات کے چند گھنٹے بعد آیزنکوٹ نے نیتن یاہو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے طرزِ عمل کو ’’اسرائیل میں جمہوریت کے لیے ایک حقیقی، براہِ راست اور فوری خطرہ‘‘ قرار دیا۔
اسرائیلی چینل ۱۲ نے اتوار کی شب رپورٹ دی کہ نیتن یاہو کے دفتر کے سربراہ ’’ایدو نورڈن‘‘ نے ۲۷ اکتوبر کو ہونے والے اسرائیلی انتخابات سے قبل، پولیس چیف کو عرب جماعت ’’متحدہ عرب فہرست‘‘ کے حامیوں کے خلاف شکایت پیش کی تھی۔
نورڈن نے تفتیش کاروں کو معلومات حاصل کرنے کے ایک مبینہ ذریعے کی جانب رہنمائی کی، تاہم چینل ۱۲ کے مطابق یہ ذریعہ درحقیقت نیتن یاہو کے دفتر کا ایک سابق ملازم تھا۔
اس ذریعے کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر، انتخابات کے روز ’’متحدہ عرب فہرست‘‘ کے تین کارکنوں کو ووٹ خریدنے کی کوشش کے شبہے میں گرفتار کیا گیا۔ نیتن یاہو کی ٹیم نے اس واقعے کو عرب جماعتوں پر انتخابی دھاندلی کا الزام عائد کرنے کے لیے استعمال کیا۔
تاہم، پولیس کی جانب سے ان کے خلاف فراہم کردہ معلومات کو بے بنیاد قرار دیے جانے کے بعد گرفتار کیے گئے تینوں افراد کو رہا کر دیا گیا۔
آیزنکوٹ، جنہیں پارلیمانی انتخابات کے بعد واضح اکثریت سامنے نہ آنے کے باعث حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کے تمام پہلوؤں اور تفصیلات کی فوری تحقیقات شروع کی جائیں۔
نیتن یاہو کے دفتر نے چینل ۱۲ کی رپورٹ کو ’’جھوٹ‘‘ قرار دیا۔ دوسری جانب، نیتن یاہو کی قیادت میں قائم جماعت ’’لیکود‘‘ نے اتوار کی شب آیزنکوٹ کے بیانات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں ’’شرمناک‘‘ قرار دیا۔
اس جماعت کے بیان میں کہا گیا ہے:
ایک طرف وزیرِاعظم قومی اتحاد کے قیام کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف آیزنکوٹ اور ان کے ساتھی ہر روز زہریلے اور اشتعال انگیز حملوں سے بھرپور بیانات دے رہے ہیں۔
آیزنکوٹ نے جمعہ کے روز بھی اپنی ذمہ داری کی مدت ختم ہونے کے قریب نیتن یاہو کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں عرب جماعتوں پر کیے گئے حملے کی مذمت کی تھی اور اسے ’’مقبوضہ علاقوں کی عرب اقلیت کے خلاف ایک نسل پرستانہ اور جارحانہ مہم‘‘ قرار دیا تھا، جو ان علاقوں کی مجموعی آبادی کا تقریباً ۲۰ فیصد ہے۔
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