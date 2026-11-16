مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جمعیت الوفاق الوطنی الاسلامیہ نے بحرین کی عدالتوں کی جانب سے شیخ عیسیٰ قاسم اور متعدد فقہا، علمائے دین اور ممتاز بحرینی شخصیات کے خلاف صادر کیے گئے فیصلوں کو ’’دیوانہ وار فیصلے‘‘ قرار دیا ہے۔ جمعیت نے ان فیصلوں کو بحرین کی اس اکثریتی آبادی کے خلاف کشیدگی بڑھانے والا اقدام قرار دیا ہے جو دہشت گردی کے جبر میں زندگی گزار رہی ہے۔
بحرین کی جمعیت الوفاق نے بیان کیا کہ ان فیصلوں کا نشانہ ملک کے ممتاز علمائے دین اور مذہبی شخصیات کو بنایا گیا ہے۔
جمعیت الوفاق نے اپنے بیان میں آل خلیفہ حکومت کی جانب سے تشدد میں اضافے کو حکمران حکومت کی صہیونی حکومت کی حمایت اور ان تمام افراد کو کچلنے کی کوششوں سے جوڑا ہے جو خطے میں اس حکومت کی قتل و غارت اور نسل کشی کی پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ آل خلیفہ کی جانب سے اقدامات اور سرگرمیوں میں شدت صہیونی حکومت کی حمایت اور ان افراد کو تابع بنانے کی کوشش کا حصہ ہے جو خطے میں قتل و غارت اور نسل کشی کی پالیسیوں کے مخالف ہیں۔
الوفاق کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلے بحرین کی شیعہ برادری اور اس کے علمائے دین کو نشانہ بنانے کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ شیخ عیسیٰ قاسم اور متعدد مذہبی شخصیات کے خلاف عدالتی کارروائی ان قوتوں اور شخصیات کے ساتھ محاذ آرائی میں شدت کی عکاسی کرتی ہے جو حکومتی پالیسیوں کی مخالف ہیں۔
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