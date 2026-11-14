مہر خبررساں ایجنسی، سیاسی ڈیسک، ہادی رضائی: بحرین میں امریکی فوج کے ابتدائی انتباہی ریڈار کو نشانہ بنایا جانا خطے کی حالیہ فوجی تبدیلیوں کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ کارروائی محض ایک نگرانی کے نظام کی تباہی نہیں بلکہ خلیج فارس میں امریکی معلوماتی اور فضائی دفاعی نظام کے ایک حصے کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بشرطیکہ اعلان کردہ نقصان کی تفصیلات کی تصدیق ہو جائے۔ اس کارروائی کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ بحرین میں امریکی بحریہ کے پانچویں بیڑے کا مرکزی ہیڈکوارٹر قائم ہے اور یہ آبنائے ہرمز کی سلامتی سے متعلق معاملات میں واشنگٹن کی فوجی موجودگی کا ایک اہم مرکز ہے۔
سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے اپنے بیان نمبر ۲۲ میں اعلان کیا کہ سپاہ کی فضائیہ کے مجاہدوں نے علاقے سیریک میں ایک مواصلاتی ٹاور پر دشمن کے فضائی حملے کے جواب میں بحرین کے جزیرے پر امریکی جارح فوج کے ابتدائی انتباہی ریڈار کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔
سپاہ نے اس بیان میں مسلسل جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی مکمل تیاری پر زور دیتے ہوئے اس کارروائی کو امریکہ کے لیے ایک سنجیدہ انتباہ قرار دیا اور کہا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز میں فضائی شرارتوں اور تیل کی اسمگلنگ کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔
تاہم اس واقعے کی اہمیت کو محض جوابی کارروائی سے بڑھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جدید جنگوں میں ریڈار صرف طیاروں اور میزائلوں کا پتا لگانے والے آلات نہیں ہوتے بلکہ یہ معلومات جمع کرنے، خطرات کی شناخت، میدانِ جنگ کے انتظام اور دفاعی نظاموں کی رہنمائی کرنے والے ایک پیچیدہ نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس نیٹ ورک کے کسی اہم حصے کو نقصان پہنچنے کے اثرات ایک فوجی آلے کی مادی تباہی سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔
ابتدائی انتباہی ریڈار کیسے کام کرتا ہے اور اسے نشانہ بنانا کیوں اہم ہے؟
ابتدائی انتباہی ریڈار فضائی نگرانی اور دفاعی نظام کا ایک بنیادی جزو ہے، جس کا کام ممکنہ خطرات کی ابتدائی مراحل میں شناخت کرنا اور متعلقہ معلومات کمانڈ مراکز تک پہنچانا ہے۔
یہ ریڈار برقی مقناطیسی لہریں بھیجنے اور فضائی اہداف سے منعکس ہونے والی لہروں کو وصول کرنے کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ موصول ہونے والے سگنلز کا تجزیہ کرکے یہ نظام ہدف کی پوزیشن اور اس کی بعض خصوصیات کا تعین کرتا ہے اور پھر یہ معلومات مزید جائزے اور فیصلے کے لیے فضائی دفاعی نیٹ ورک کو منتقل کرتا ہے۔
جدید نظاموں میں فیزڈ اَرے (Phased Array) ٹیکنالوجی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ روایتی میکینیکل ریڈاروں کے برعکس، جن میں شعاعوں کا رخ تبدیل کرنے کے لیے اینٹینا کے حصے کو حرکت دینا پڑتا ہے، فیزڈ اَرے ریڈار برقی طریقے سے شعاعوں کی سمت کنٹرول کرتے ہیں۔ اس طرح یہ انتہائی تیزی سے اپنی شعاعوں کا رخ تبدیل کرنے اور بیک وقت متعدد اہداف کی نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
امریکی خلائی فوج نے اپنے جدید اور اپ گریڈ شدہ ابتدائی انتباہی ریڈاروں (UEWR) کے تعارف میں بتایا ہے کہ یہ نظام فیزڈ اَرے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اور ۲۴۰ سے ۳۶۰ ڈگری تک نگرانی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان ریڈاروں کو بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں، آبدوزوں سے داغے جانے والے بیلسٹک میزائلوں کی شناخت اور ان کا تعاقب کرنے کے علاوہ خلائی نگرانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
البتہ یہ خصوصیات امریکی ریڈاروں کی ایک مخصوص قسم سے متعلق ہیں اور فنی معلومات کے بغیر انہیں بحرین میں نشانہ بنائے گئے ریڈار سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔
اس نوعیت کے نظاموں کی اہمیت کو پانچ بنیادی ذمہ داریوں میں سمیٹا جا سکتا ہے:
۱۔ خطرات کی بروقت شناخت: حساس علاقوں کے قریب پہنچنے سے پہلے فضائی اہداف اور میزائلوں کا پتا لگانا۔
۲۔ مسلسل تعاقب: اہداف کی نقل و حرکت کا ریکارڈ رکھنا اور خطرات کا جائزہ لینے کے لیے ضروری معلومات فراہم کرنا۔
۳۔ شناخت اور درجہ بندی: مختلف اہداف میں فرق کرنا اور خطرے کی نوعیت کا تعین کرنے میں مدد دینا۔
۴۔ میزائل شکن نظاموں کی معاونت: دفاعی کارروائی کے فیصلے اور رہنمائی کے لیے ضروری معلومات فراہم کرنا۔
۵۔ مکمل عملیاتی صورتِ حال کی تشکیل: ریڈاروں، کمانڈ مراکز اور دیگر فوجی آلات کے درمیان معلوماتی رابطہ قائم رکھنا۔
درحقیقت ابتدائی انتباہی ریڈار کو دفاعی نیٹ ورک کی ایک اہم آنکھ سمجھنا چاہیے، جس کی کارکردگی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نیٹ ورک کے دیگر حصوں کے ردعمل کی رفتار اور معیار کو متاثر کر سکتی ہے۔
بحرین؛ امریکہ نے اس جزیرے کو اپنا فوجی مرکز کیوں بنایا؟
امریکی ریڈار کو نشانہ بنائے جانے کی اہمیت سمجھنے کے لیے واشنگٹن کے فوجی ڈھانچے میں بحرین کی حیثیت کو جاننا ضروری ہے۔
بحرین خلیج فارس کے قریب اور دنیا کے اہم ترین تزویراتی بحری راستوں میں سے ایک، یعنی آبنائے ہرمز کے نزدیک واقع ہے۔ یہی جغرافیائی حیثیت اسے مغربی ایشیا میں امریکی فوجی موجودگی کے اہم مراکز میں شامل کرتی ہے۔
امریکی بحریہ کے پانچویں بیڑے اور خطے میں امریکی بحری افواج کی کمان (NAVCENT) کا ہیڈکوارٹر بحرین کے دارالحکومت منامہ میں قائم ہے۔
امریکی بحریہ کی سرکاری معلومات کے مطابق، پانچویں بیڑے کا دائرۂ کار تقریباً ۲۵ لاکھ مربع میل پر محیط ہے، جس میں خلیج فارس، بحیرہ عمان، بحیرہ احمر، خلیج عدن اور بحیرہ عرب کے پانی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس دائرۂ کار میں تین اہم تزویراتی گزرگاہیں، آبنائے ہرمز، نہر سوئز اور باب المندب بھی شامل ہیں۔
یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بحرین میں امریکی موجودگی محض ایک بحری اڈے تک محدود نہیں بلکہ یہ خطے میں امریکی بحری کارروائیوں کی کمان اور معاونت کا ایک اہم مرکز بھی ہے۔
ایسی صورتِ حال میں اس جغرافیائی علاقے میں قائم مواصلاتی، ریڈاری اور نگرانی کے بنیادی ڈھانچے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خطے میں امریکی فوجی ذمہ داریوں کا ایک بڑا حصہ معلومات جمع کرنے، نقل و حرکت کی نگرانی اور بحری و فضائی افواج کے درمیان رابطہ کاری پر منحصر ہے۔
اس تناظر میں بحرین میں ابتدائی انتباہی ریڈار کو نشانہ بنایا جانا، خواہ یہ کارروائی صرف ایک نظام تک محدود ہو، فوجی سازوسامان کی تباہی سے کہیں بڑھ کر تزویراتی پیغام رکھتا ہے۔
معلوماتی نیٹ ورک پر ضرب؛ ریڈار کی تباہی کی اصل اہمیت
فوجی کارروائیوں کے تجزیے میں ایک عام غلطی یہ ہے کہ صرف فوجی سازوسامان کی مادی تباہی پر توجہ دی جاتی ہے، حالانکہ موجودہ دور کی جنگوں میں کسی ہدف کی عملیاتی اہمیت اس کردار سے متعین ہوتی ہے جو وہ دشمن کے فوجی نیٹ ورک میں ادا کرتا ہے۔
مثال کے طور پر، کسی ریڈار کی تیاری اور تنصیب کی لاگت ایک جنگی بحری جہاز یا جدید لڑاکا طیارے کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ریڈار جو معلومات کمانڈ نیٹ ورک کو فراہم کرتا ہے، وہ انتہائی مہنگے فوجی آلات کی کارکردگی میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہیں۔
ایک مربوط فضائی دفاعی نظام میں دریافت، شناخت، تعاقب، فیصلہ سازی اور ہدف کو روکنے کے مراحل ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ دیگر اجزا پر دباؤ بڑھا سکتی ہے۔
اسی لیے نگرانی اور انتباہی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا، اسلحہ اور دفاعی نظاموں کی تباہی کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک پر مبنی جدید جنگوں کا ایک اہم پہلو شمار ہوتا ہے۔
تاہم امریکی فوج زمینی ریڈاروں، ابتدائی انتباہی طیاروں، خلائی سینسرز اور مواصلاتی نظاموں پر مشتمل ایک کثیر سطحی نیٹ ورک استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پر E-3 سینٹری (AWACS) ابتدائی انتباہی طیارہ میدانِ جنگ کی لمحہ بہ لمحہ صورتِ حال فراہم کرنے اور کمانڈ مراکز و جنگی افواج کے درمیان ضروری معلومات کا تبادلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا کسی ایک ریڈار کو نقصان پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کا پورا نگرانی کا نظام ختم ہو گیا ہے، تاہم اس سے اس کی بعض صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔
اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلیج فارس جیسے گنجان فوجی سرگرمیوں والے علاقے میں معلومات کا معیار اور ان کی ترسیل کی رفتار غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ فوجی کمانڈروں کے پاس فضائی صورتِ حال اور ممکنہ نقل و حرکت کے بارے میں جتنی زیادہ درست معلومات ہوں گی، مؤثر ردعمل کا امکان بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا۔
فیزڈ اَرے ٹیکنالوجی؛ جدید ریڈاروں کو خصوصی اہمیت کیوں حاصل ہے؟
گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران فوجی ریڈاروں کی ترقی کا ایک اہم حصہ فیزڈ اَرے ٹیکنالوجی کی توسیع سے متعلق ہے۔
اس ٹیکنالوجی میں ایک متحرک اینٹینا پر انحصار کرنے کے بجائے متعدد ترسیلی اور وصولی عناصر کو ایک دوسرے کے ساتھ نصب کیا جاتا ہے۔ پھر لہروں کے مرحلے کو برقی طریقے سے کنٹرول کرکے ریڈار کی شعاعوں کی سمت متعین کی جاتی ہے۔
اس ٹیکنالوجی کا بنیادی فائدہ نگرانی کی رفتار میں اضافہ اور بیک وقت متعدد اہداف کا تعاقب کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایسی جنگی صورتِ حال میں، جہاں میزائلوں، ڈرونز اور مختلف فضائی طیاروں کے بیک وقت استعمال کا امکان ہو، یہ صلاحیت خاص اہمیت رکھتی ہے۔
امریکی خلائی فوج نے اپنے جدید ابتدائی انتباہی ریڈاروں سے متعلق فنی وضاحتوں میں متعدد اہداف کا تعاقب کرنے، ان کی نوعیت کی شناخت اور ان کے پروازی راستوں کا حساب لگانے کی صلاحیت کا ذکر کیا ہے۔
یہ ٹیکنالوجی اس حقیقت کو بھی واضح کرتی ہے کہ جدید ریڈار صرف نگرانی کے آلات نہیں بلکہ جنگی فیصلوں اور میدانِ جنگ کے انتظام کے عمل کا ایک اہم حصہ ہیں۔
اسی وجہ سے کسی ریڈار نظام کو نقصان پہنچنے سے براہِ راست تباہی کے علاوہ دیگر سینسرز اور متبادل آلات کی صلاحیتوں کو زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت بھی بڑھ سکتی ہے۔
آبنائے ہرمز؛ جہاں فوجی سلامتی عالمی معیشت سے جڑی ہوئی ہے
سپاہ پاسداران کے بیان نمبر ۲۲ میں آبنائے ہرمز کا ذکر اس کارروائی کے تزویراتی پیغام کا ایک اہم حصہ ہے۔
آبنائے ہرمز محض خطے کی ایک بحری گزرگاہ نہیں بلکہ دنیا میں توانائی کی ترسیل کے اہم ترین راستوں میں سے ایک ہے۔ اس آبی گزرگاہ کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی سلامتی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی توانائی کی منڈی اور بڑی عالمی طاقتوں کے اقتصادی حساب کتاب کو متاثر کر سکتی ہے۔
امریکی ادارۂ توانائی معلومات (EIA) کے اعداد و شمار کے مطابق، سال ۲۰۲۴ میں روزانہ اوسطاً تقریباً ۲ کروڑ ۷ لاکھ بیرل خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات آبنائے ہرمز سے گزریں۔ سال ۲۰۲۵ کی پہلی ششماہی میں یہ مقدار بڑھ کر تقریباً ۲ کروڑ ۹ لاکھ بیرل یومیہ ہو گئی تھی۔
یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سلامتی سے متعلق حساب کتاب میں ہمیشہ خصوصی اہمیت کیوں رکھتی ہے۔
واشنگٹن کے نزدیک بحری راستوں کی سلامتی اور توانائی کی ترسیل کا تسلسل برقرار رکھنا خطے میں اس کی فوجی موجودگی کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ ایسی صورتِ حال میں فضائی جارحیت اور بحری خلاف ورزیوں کا مقابلہ کرنے سے متعلق سپاہ کے پیغام کو علاقائی سلامتی، بحری خودمختاری اور عالمی توانائی کے معاملات کے باہمی تعلق کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔
امریکہ کے لیے فوجی پیغام؛ فوجی اڈوں کا جغرافیہ سلامتی کی ضمانت نہیں
اعلان کردہ کارروائی کا ایک اہم پہلو یہ پیغام دینا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی بنیادی ڈھانچے کو ایران کے اردگرد کی سلامتی کی صورتِ حال سے الگ کرکے نہیں دیکھا جا سکتا۔
امریکہ نے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران خطے کے مختلف ممالک میں اپنی افواج اور جدید فوجی سازوسامان تعینات کرکے مسلسل نگرانی اور حالات میں فوری ردعمل کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔
تاہم بڑھتی ہوئی کشیدگی کی صورت میں یہی جغرافیائی پھیلاؤ واشنگٹن کے لیے ایک بڑا سلامتی کا چیلنج بن سکتا ہے۔ فوجی اڈے، کمانڈ مراکز، مواصلاتی نظام اور نگرانی کا بنیادی ڈھانچہ، یہ سب تصادم کے پھیلاؤ کے اثرات کی زد میں آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ۱۲ روزہ جنگ اور ۴۰ روزہ جنگ کے دوران ہماری مسلح افواج نے امریکہ کے جرائم کے جواب میں خطے میں قائم ان فوجی اڈوں کو درست اور تباہ کن حملوں کا نشانہ بنایا۔
اس تناظر میں سپاہ کی اعلان کردہ کارروائی کی اہمیت کو تین سطحوں پر سمجھا جا سکتا ہے:
اول، عملیاتی سطح: نگرانی اور انتباہی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا مخالف فریق کی معلوماتی صلاحیت اور میدانِ جنگ کی صورتِ حال سے آگاہی کو متاثر کر سکتا ہے۔
دوم، دفاعی طاقت کی سطح: ایسی کارروائی ظاہر کرتی ہے کہ خطے کے ممالک میں امریکی فوجی موجودگی کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ اسے کسی جنگ کے اثرات سے مکمل تحفظ حاصل ہے۔
سوم، سیاسی اور نفسیاتی سطح: کسی حساس فوجی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے جانے سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی جاری رکھنے کے اخراجات اور فوائد کے بارے میں واشنگٹن کے حساب کتاب پر اثر پڑ سکتا ہے۔
درحقیقت روک تھام کی طاقت اسی وقت معنی رکھتی ہے جب مخالف فریق کو معلوم ہو کہ اس کی ہر فوجی کارروائی کا جواب متناسب لاگت کے ساتھ اور اس کی توقع سے بڑھ کر سطح پر دیا جا سکتا ہے۔
نتیجہ؛ آج کی جنگ میدانِ جنگ کی آنکھوں اور کانوں پر قبضے کی جنگ ہے
گزشتہ چند برسوں کے فوجی واقعات نے ثابت کیا ہے کہ جدید جنگوں کا اندازہ صرف میزائلوں، لڑاکا طیاروں اور فوجی سازوسامان کی تعداد سے نہیں لگایا جا سکتا۔ دشمن کی شناخت، اس کے معلوماتی نیٹ ورک میں خلل ڈالنا، مواصلاتی رابطوں کو برقرار رکھنا اور میدانِ جنگ کا انتظام کرنا، یہ سب فوجی طاقت کے لازمی اجزا بن چکے ہیں۔
اس تناظر میں بحرین میں امریکی ابتدائی انتباہی ریڈار کو نشانہ بنانے سے متعلق سپاہ کی اعلان کردہ کارروائی، تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس کے حتمی نتائج سے متعلق بیانات میں اختلاف سے قطع نظر، ایک اہم تزویراتی پیغام رکھتی ہے: خطے میں امریکی فوجی بنیادی ڈھانچہ ایران کے اردگرد کے سلامتی کے معاملات کا حصہ ہے اور اسے ہمارے ملک کے خلاف فوجی جارحیت کے نتائج سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔
امریکی پانچویں بیڑے کی میزبانی اور آبنائے ہرمز کے قریب جغرافیائی محلِ وقوع کے باعث بحرین خطے میں واشنگٹن کے اہم ترین مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے اس ملک کے فوجی بنیادی ڈھانچے میں کسی بھی قسم کی فوجی تبدیلی محض ایک محدود واقعہ نہیں بلکہ امریکہ کے دفاعی اور سلامتی سے متعلق حساب کتاب پر اثرانداز ہو سکتی ہے۔
اس واقعے کا واشنگٹن کے لیے حتمی پیغام واضح ہے: فوجی برتری صرف جدید سازوسامان تعینات کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ سلامتی، کارکردگی اور نگرانی و کمانڈ کے نیٹ ورک کے تسلسل کو برقرار رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ خلیج فارس کے تزویراتی جغرافیے میں کوئی بھی بیرونی طاقت اپنی فوجی کارروائیوں کی قیمت کا حساب صرف اس ملک کی سرحدوں تک محدود نہیں رکھ سکتی جسے وہ نشانہ بناتی ہے۔
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