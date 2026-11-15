مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، امریکی ذرائع ابلاغ بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اپنے ابتدائی منصوبوں کے برعکس یورپ میں اپنی فوجی موجودگی میں صرف تقریباً 5 ہزار فوجیوں کی کمی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
خبر رساں ادارے بلومبرگ نے خفیہ مذاکرات سے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یورپ میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی ابتدائی منصوبوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ محدود ہوگی اور یہ انخلا تقریباً 5 ہزار فوجیوں تک محدود رہے گا۔
رپورٹ کے مطابق، اس کمی کے بعد یورپ میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 80 ہزار رہ جائے گی، جبکہ اس سے قبل زیادہ سے زیادہ 25 ہزار امریکی فوجیوں کے انخلا کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ واشنگٹن یورپ میں تعینات اپنی افواج کی اہمیت کے پیش نظر فوجی موجودگی میں بڑے پیمانے پر کمی کا خواہش مند نہیں ہے، کیونکہ مشرقِ وسطیٰ میں فوجی کارروائیوں، بالخصوص ایران کے ساتھ جاری تنازعے کے تناظر میں ان افواج کی اہمیت برقرار ہے۔
اس کے علاوہ نیٹو کے دیگر رکن ممالک، بشمول بعض یورپی ممالک کی جانب سے دفاعی بجٹ میں اضافے کو بھی ان عوامل میں شمار کیا گیا ہے جنہوں نے یورپ میں اپنی فوجی موجودگی کم کرنے کے حوالے سے واشنگٹن کے مؤقف میں نرمی پیدا کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ یکم دسمبر تک یورپ میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد میں مجوزہ تبدیلیوں کے حوالے سے ایک رپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کریں گے۔
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