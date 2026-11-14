مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے غلامحسین درزی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں، مشرق وسطی کی صورت حال کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے کبھی سفارت کاری کے دروازے بند نہیں کیے اور گزشتہ دو برسوں کے دوران متعدد بار نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لیا ہے، لیکن امریکہ نے ہر بار سفارت کاری کے بجائے جارحیت اور دھمکیوں کا راستہ اختیار کیا ہے، اور یہ رویہ اب بھی جاری ہے۔
درزی نے کہا کہ ان مسلسل تجربات نے گہرے عدم اعتماد کو جنم دیا ہے اور اس حوالے سے سنجیدہ شکوک پیدا کیے ہیں کہ ایسے اقدامات کی تکرار روکنے کے لیے قابلِ اعتماد ضمانتوں کے بغیر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا کوئی امکان موجود ہے یا نہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ آگے بڑھنے کا راستہ بالکل واضح ہے۔ اگر واشنگٹن واقعی سفارتی حل کا پابند ہے تو اسے فوری اور غیر مشروط طور پر اپنی جارحیت ختم کرنی ہوگی، ایسے قابلِ اعتماد ضمانتیں فراہم کرنا ہوں گی کہ آئندہ اس قسم کے اقدامات نہیں دہرائے جائیں گے، ایران کے خودمختار حقوق کا احترام کرنا ہوگا اور بحری ناکہ بندی سمیت تمام یک طرفہ اور غیر قانونی جبری اقدامات ختم کرنا ہوں گے۔ امریکہ کو عملی طور پر سفارت کاری کے لیے اپنے حقیقی عزم کا ثبوت دینا ہوگا۔
ایرانی سفیر نے خبردار کیا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب سے جارحانہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کی کسی بھی کوشش کا فوری، فیصلہ کن اور بلا تردد جواب دیا جائے گا۔ یہ جواب جارحیت کے منبع کو، وہ جہاں بھی ہو، نشانہ بنائے گا۔
انہوں نے کہا کہ ایران بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے حق دفاع کا استعمال کرے گا۔
درزی نے مزید کہا کہ ایران اپنے عوام، سلامتی، بنیادی مفادات، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع، مؤثر اور پائیدار بازدارندگی برقرار رکھنے اور آئندہ کسی بھی جارحیت کی روک تھام کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔
انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اپنے مطالبات کا رخ جارحیت کرنے والے ملک کی طرف کرے، نہ کہ اس کا نشانہ بننے والے ملک کی طرف۔ کونسل کو امریکہ سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے تمام غیر قانونی اقدامات اور دھمکیاں ختم کرے، اقوام متحدہ کے منشور کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پابندی کرے اور بین الاقوامی قوانین کا مکمل احترام کرے۔
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