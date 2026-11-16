مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، المسیرہ کے حوالے سے فلسطین کی وزارتِ صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 شہداء کی لاشیں اس علاقے کے اسپتالوں میں منتقل کی گئی ہیں، جن میں سے ایک زخمیوں کی شدت کے باعث شہید ہوا، جبکہ 7 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔
غزہ میں فلسطین کی وزارتِ صحت نے بتایا ہے کہ 11 اکتوبر 2025ء کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک 1 ہزار 650 فلسطینی شہید اور 5 ہزار 975 زخمی ہو چکے ہیں۔
وزارتِ صحت نے مزید اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حملوں کے آغاز سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 74 ہزار 702 اور زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ 76 ہزار 105 تک پہنچ گئی ہے۔
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