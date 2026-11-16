مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک سفارتی ذریعے نے روسی خبررساں ایجنسی تاس کو بتایا کہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے تین الگ الگ پابندیوں کے نظام کے تحت روس کے خلاف اضافی پابندیوں کی منظوری دی ہے، جن میں تقریباً 140 افراد اور قانونی ادارے شامل ہیں۔
اس ذریعے نے زور دے کر کہا کہ اس نئے فیصلے کا مطلب روس کے خلاف پابندیوں کے بائیسویں پیکج کی منظوری نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی نیا ساختی اقدام شامل نہیں کیا گیا۔
اس سفارت کار کے مطابق، سائبر حملوں، ہائبرڈ حملوں کے الزامات کے تحت، نیز یوکرین سے متعلق عمومی پابندیوں کی فہرست کے دائرے میں یہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ یوکرین سے متعلق پابندیوں کے حصے میں غیر ملکی ملکیت والے تیل بردار جہازوں پر بھی نئی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ان نئی پابندیوں میں یورپی یونین کے رکن ممالک میں داخلے پر پابندی اور اثاثے منجمد کرنا شامل ہے۔ بعض افراد اور اداروں کو بیک وقت پابندیوں کی ایک سے زیادہ فہرستوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد پابندیاں ختم کرانے کے عمل کو مزید مشکل بنانا ہے۔
پابندیوں کی زد میں آنے والے افراد اور اداروں کی مکمل فہرست یورپی یونین کے سرکاری جریدے میں شائع ہونے اور ان فیصلوں کے باضابطہ طور پر نافذ العمل ہونے کے بعد جاری کی جائے گی۔
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