مہر خبررساں ایجنسی نے روسی خبر رساں ادارے تاس کے حوالے سے بتایا ہے کہ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے اعلان کیا ہے کہ روس، چین اور امریکہ کے سربراہانِ مملکت، ولادیمیر پوتین، شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سہ فریقی اجلاس 19 نومبر (رواں ہفتے جمعرات) کو شہر شینژن میں منعقد ہوگا۔
کریملن کے ترجمان نے مزید کہا کہ اس حوالے سے اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ طے پایا ہے کہ 19 نومبر کو روسی صدر ولادیمیر پوتین، چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سہ فریقی ملاقات ہوگی۔
یہ ملاقات چین کے شہر شینژن میں ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون (APEC) کے سربراہی اجلاس کے موقع پر منعقد ہوگی۔
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