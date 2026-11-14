مہر خبررساں ایجنسی نے ریانووستی کے حوالے سے بتایا ہے کہ روسی وزارتِ دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی مسلح افواج نے صوبہ زاپوریژیا میں واقع گاؤں تیرسیانکا کو آزاد کرا لیا ہے۔
روسی وزارتِ دفاع کے بیان کے مطابق، گزشتہ ۲۴ گھنٹوں کے دوران فوجی کارروائیوں کے محاذ پر یوکرائنی افواج کو تقریباً ایک ہزار ۸۵ اہلکاروں کے جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
روسی وزارتِ دفاع نے مزید اعلان کیا کہ اس دوران ملک کے فضائی دفاعی نظام نے روسی سرزمین کے اوپر 231 یوکرینی ڈرون مار گرائے ہیں۔
صوبہ زاپوریژیا یوکرائن کے جنوب میں واقع ہے اور ماسکو و کیف کے درمیان جاری لڑائی کے اہم محاذوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس صوبے کے بعض علاقے روس کے کنٹرول میں ہیں اور دونوں ممالک کی افواج مختلف محاذوں پر پیش قدمی اور اپنی پوزیشنیں مستحکم کرنے کے لیے برسرِ پیکار ہیں۔
۱۴ نومبر ۲۰۲۶ء سے قبل کے دنوں میں بھی روسی وزارتِ دفاع نے گروپ ’’ایسٹ‘‘ کی پیش قدمی اور صوبہ زاپوریژیا کے متعدد علاقوں پر قبضے کی خبریں دی تھیں۔ ان میں ۹ نومبر کو گاؤں واسیلکووئے اور ۱۱ نومبر کو گاؤں ووسکرینکا کو آزاد کرانے کے اعلانات شامل تھے۔ گاؤں تیرسیانکا بھی اسی فوجی محاذ پر واقع ہے اور سابقہ رپورٹس میں اسے لڑائی کے اگلے مورچوں میں شامل علاقوں میں شمار کیا گیا تھا۔
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