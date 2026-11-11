مہر خبررساں ایجنسی نے ریانووستی کے حوالے سے بتایا ہے کہ کریملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ ماسکو کو ناروے کی جانب سے اس ملک کے حکام اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان دوبارہ مذاکرات کے انعقاد کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔
انہوں نے شمالی یورپی ممالک کے نئے بحری شراکت داری معاہدے کے بارے میں بھی کہا کہ روس پر اس کے ممکنہ اثرات کے تناظر میں اس معاہدے کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔
کریملن کے ترجمان نے ماسکو کے وارسا اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روس کے عملی طور پر پولینڈ اور مجموعی طور پر یورپی یونین کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں اور یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ موجودہ صورت حال سے ان تعلقات میں مزید پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔
پیسکوف نے برطانیہ میں گرفتار ایک امریکی فوجی کے معاملے میں روس کے کسی بھی قسم کے تعلق کی بھی تردید کی۔ مذکورہ فوجی پر روسی انٹیلی جنس ادارے کے ساتھ مبینہ تعاون کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
شمالی یورپ کی بحری افواج کے نام سے یہ اقدام 10 نومبر 2026 کو برطانوی بحریہ اور مشترکہ مہماتی فورس (JEF) میں شامل اس کے اتحادیوں کی شرکت سے طے پایا۔
اس کا اعلان کردہ مقصد بحری تعاون میں اضافہ اور بحیرہ بالٹک، شمالی بحرِ اوقیانوس اور شمالی یورپ کے علاقوں میں سلامتی کو مضبوط بنانا ہے۔
کریملن کے ترجمان نے اس پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ ابوظہبی میں روس، امریکہ اور یوکرائن کے نمائندوں کی شرکت سے ہونے والے سہ فریقی مذاکرات میں روسی وفد مسلسل اپنے صدر کو مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کر رہا ہے۔
پیسکوف نے کہا کہ روسی وفد آج مذاکرات کے نتائج کا اعلان کرنے والا ہے اور ان مذاکرات کی کامیابیوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کے اختتام تک انتظار کرنا ہوگا۔
انہوں نے مزید زور دیا کہ ابوظہبی میں روسی نمائندوں نے یورپی فریقوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا۔
کریملن کے ترجمان نے کہا کہ ابوظہبی میں ہونے والے سہ فریقی مذاکرات کا موضوع گزشتہ روز روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے درمیان ہونے والی گفتگو میں بھی زیرِ بحث آیا تھا۔
واضح رہے روس، امریکہ اور یوکرائن کے درمیان سہ فریقی مذاکرات منگل 10 نومبر کو ابوظہبی میں شروع ہوئے اور بدھ کے روز اپنے دوسرے دن میں داخل ہوگئے۔
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