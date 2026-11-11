مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر انقلابِ اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای نے اپنے ایک پیغام میں متعہد اور انقلابی فنکار جناب کوروش زارعی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
رہبرِ انقلابِ اسلامی کے تعزیتی پیغام کا متن درج ذیل ہے:
بسم الله الرحمٰن الرحیم
ملک کے متعہد اور انقلابی فنکار جناب کوروش زارعی کے انتقال سے افسوس ہوا ہے۔ ملک کے کم ترقی یافتہ شہروں اور علاقوں میں فنون کی نمائش کے فروغ کے لیے مرحوم کی مسلسل سرگرمیاں اور انقلابِ اسلامی کی اقدار پر ان کی ثابت قدمی قابلِ تحسین تھی۔
میں ان کے اہلِ خانہ اور ملک کی فلم انڈسٹری کو تعزیت پیش کرتے ہوئے، الله تعالیٰ کی بارگاہ میں مرحوم کے لیے عفو و مغفرت اور اجرِ الٰہی کا طلب گار ہوں۔
سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای
۱۱ نومبر ۲۰۲۶ء
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