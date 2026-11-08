مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یونائیٹڈ ورلڈ ریسلنگ نے ایرانی ہیوی ویٹ پہلوان امیرحسین زارع کو دنیا کا بہترین فری اسٹائل پہلوان قرار دیا ہے۔
یونائیٹڈ ورلڈ ریسلنگ نے ہفتے کے روز اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کے ذریعے زارع کو 2026 کی عالمی کشتی چیمپئن شپ کا بہترین فری اسٹائل پہلوان منتخب کرنے کا اعلان کیا۔
125 کلوگرام کیٹیگری میں حصہ لینے والے امیرحسین زارع نے قازقستان میں منعقدہ عالمی چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ حاصل کیا تھا۔
انہوں نے پورے ٹورنامنٹ کے دوران مجموعی طور پر 42 پوائنٹس حاصل کیے اور اپنے کسی بھی حریف کو ایک بھی پوائنٹ حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا۔
ایرانی پہلوان نے عالمی چیمپئن بننے کے سفر میں بھارت، جمیکا، امریکہ اور روس کے پہلوانوں کو شکست دی۔
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