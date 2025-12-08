2025 کے انٹرنیشنل ٹاپ 10 پہلوانوں کی فہرست میں 5 ایرانی پہلوان شامل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یونائیٹڈ ورلڈ ریسلنگ (UWW) نے 2025 کے بہترین پہلوانوں کے ایوارڈ کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کیا ہے، جس میں ایران نے دس میں سے پانچ مقامات حاصل کیے ہیں۔ یہ کسی بھی ملک کی سب سے زیادہ نمائندگی ہے۔
UWW کے مطابق ایران کی قومی گریکو رومن ٹیم کے تین پہلوان اور فری اسٹائل ٹیم کے دو پہلوان نامزد ہوئے ہیں۔ اس طرح ایران اور امریکہ اس سال کی شارٹ لسٹ میں سب سے زیادہ نمائندگی رکھنے والے ممالک ہیں۔
فری اسٹائل نامزدگان (ایران):
- رحمان عموزاد
- امیر حسین زارع
گریکو رومن نامزدگان (ایران):
- سعید اسماعیلی
- غلامرضا فرّخی
- محمد ہادی ساروی
مجموعی طور پر UWW کی جانب سے نامزد کیے گئے دس پہلوانوں میں سے پانچ ایرانی ہیں، جو کل امیدواروں کا بالکل 50 فیصد بنتے ہیں۔
آپ کا تبصرہ