7 دسمبر یومِ طلبہ، ایران میں عالمی استکبار کے خلاف مزاحمت کی تاریخ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، 16 آذر کی جڑیں اس واقعے سے جڑی ہیں جب 7 دسمبر 1953 کو تہران یونیورسٹی کے تین ایرانی طلبہ نوآبادیاتی طاقتوں کے ایجنٹوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ واقعہ پہلوی دور میں پیش آیا۔
تینوں طلبہ نے ایران اور برطانیہ کے سیاسی تعلقات کی بحالی اور امریکی نائب صدر رچرڈ نکسن کے دورے کے خلاف احتجاج کا انتظام کیا تھا۔ یہ دورہ 1953 کی بغاوت کے تقریباً چار ماہ بعد ہوا، جس کے ذریعے منتخب وزیرِاعظم محمد مصدق کو ہٹا کر محمد رضا پہلوی کی بادشاہت کو دوبارہ مضبوط کیا گیا۔
مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی اور آذر شریعت رضوی وہ تین شہید طلبہ تھے جنہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی جانیں قربان کیں۔
14 دسمبر 2008 کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے کہا: ہمارے ملک میں طلبہ تحریک کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ میں اس پر زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ تحریک جاری رہنی چاہیے اور اسے روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کی موجودہ صورتحال اور اسلامی جمہوریہ کی ساخت ایسی ہے کہ انہیں اس تحریک کی ضرورت ہے۔
انہوں نے مزید کہا: ہمارے ملک کی معروف اور ریکارڈ شدہ تاریخ میں طلبہ تحریک ہمیشہ تکبر، تسلط، آمریت اور ظلم کے خلاف رہی ہے اور ہمیشہ انصاف کی تلاش میں رہی ہے۔ یہ خصوصیات ہماری طلبہ تحریک کی ابتدا سے آج تک نمایاں رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ وہ اس تحریک کا حامی ہے لیکن ان خصوصیات سے خالی ہے تو وہ دیانتدار نہیں۔
انہوں نے کہا: طلبہ تحریک ان افراد کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی جو فلسطین میں قتل عام کرنے والوں، عراق کے مجرموں اور افغانستان کے قاتلوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ طلبہ تحریک نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا: طلبہ تحریک کی فطرت اور خصوصیت کم از کم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ وہ تکبر، تسلط اور آمریت کے خلاف ہے اور انصاف کی علمبردار ہے۔ شاید دیگر ممالک میں بھی طلبہ تحریکیں ایسی ہی ہوں۔ اس تحریک کی ابتدا یا اس کی معروف تاریخ کا آغاز ۱۶ آذر سے ہوتا ہے۔
ہر سال ۱۶ آذر کا دن ایرانی طلبہ کی بے مثال قربانیوں کو یاد دلاتا ہے، جو امام خمینی کی دانشمندانہ قیادت میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے لیے دی گئیں۔
اس حساس تاریخی موڑ پر مختلف سیاسی دھڑوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے امام خمینی پر اعتماد کیا اور ان کی قیادت میں متحد ہو گئے۔
طلبہ نے امام خمینی کی شخصیت میں ایک روحانی، مذہبی اور سیاسی رہنما کی تمام خصوصیات پائیں، جو انہیں نوآبادیاتی طاقتوں کے چنگل سے نجات دلانے اور معاشرتی و اخلاقی زوال سے بچانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔
ایرانی قوم نے طلبہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا اور اپنی جدوجہد جاری رکھی، جو بعد کے برسوں میں ثمر آور ثابت ہوئی۔
پہلوی حکومت کی تمام تر کریک ڈاؤنز اور عالمی نوآبادیاتی طاقتوں کی سخت مخالفت کے باوجود، اسلامی انقلاب امام خمینی کی قیادت میں 1979 میں کامیاب ہوا۔
امام خمینی نے ایک اسلامی-جمہوری نظام قائم کیا، جس نے دنیا بھر کی مظلوم اقوام کو تقویت بخشی اور ایرانی قوم کے لیے خوشحالی کا راستہ ہموار کیا۔
