حزب اللہ کا وفد پوپ لئو کے ایلچی سے ملاقات کرے گا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے رکن علی فیاض نے بتایا کہ تنظیم کے نمائندے اور پوپ کے ایلچی کے درمیان جلد ایک ملاقات ہوگی۔
فیاض نے زور دے کر کہا کہ اسرائیلی جارحیت ابھی بھی جاری ہے، حالانکہ پوپ لیو نے لبنان کے خلاف اسرائیلی مظالم کی مخالفت کی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ حزب اللہ کی جانب سے لبنان کے دورے کے دوران پوپ کو پیغام بھیجا گیا تھا اور پوپ کے نمائندے نے اعلان کیا تھا کہ وہ حزب اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ ملاقات پوپ کے دورے کے بعد ہوگی۔
علی فیاض نے مزید کہا کہ حزب اللہ لبنان میں امن، عوام کے درمیان ہم آہنگی اور ملک میں مسیحیوں کے ساتھ اتحاد کے اصولوں پر قائم ہے۔ انہوں نے ویٹیکن سے مطالبہ کیا کہ وہ لبنان کے ساتھ کھڑا ہو اور صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت اور دباؤ کے خلاف بیروت کی حمایت کرے۔
آپ کا تبصرہ