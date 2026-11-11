مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: ایک صدی سے زیادہ عرصہ قبل برطانیہ نے اعلامیہ بالفور کے ذریعے فلسطین میں صہیونی منصوبے کی تشکیل کے لیے اہم سیاسی حمایت فراہم کی تھی، لیکن آج اسی ملک کی رائے عامہ کا ایک بڑا حصہ اسرائیل کو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ تبدیلی محض کسی یورپی ملک کے شہریوں کے ایک بیرونی فریق کے بارے میں نقطۂ نظر میں تبدیلی نہیں، بلکہ اسرائیل کی بین الاقوامی ساکھ میں کمی کی علامت بھی ہے۔ اسرائیل کئی دہائیوں سے مغربی طاقتوں کی حمایت کے سہارے اپنے اقدامات کو سلامتی اور بقا کے حق کے نام پر جائز قرار دینے کی کوشش کرتا رہا ہے۔
برطانیہ کے نیشنل سینٹر فار سوشل ریسرچ کے تازہ سروے کے مطابق، 78 فیصد جواب دہندگان اسرائیل کو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ سمجھتے ہیں، جبکہ تقریباً دو دہائیاں قبل یہ شرح 48 فیصد تھی۔ خزاں 2024 میں یہ شرح 73 فیصد تک پہنچ گئی تھی اور عارضی کمی کے بعد بہار 2026 میں ایک بار پھر بڑھ گئی۔ اسی دوران 74 فیصد شرکاء نے امریکہ کو بھی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا، جبکہ 2024 میں یہ شرح تقریباً 35 فیصد تھی۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ برطانوی رائے عامہ نہ صرف اسرائیل کی پالیسیوں بلکہ عالمی عدم استحکام میں اس کے اہم حامیوں کے کردار کے حوالے سے بھی زیادہ بدظن ہو چکی ہے۔
اعلان بالفور؛ اسرائیل کے قیام کی تاریخی بنیاد
اس تبدیلی کی گہرائی سمجھنے کے لیے 2 نومبر 1917 کے واقعات پر نظر ڈالنا ضروری ہے، جب برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اعلامیہ بالفور محض ایک سفارتی بیان نہیں تھا بلکہ صہیونی تحریک کے سیاسی منصوبے کو اس دور کی ایک بڑی عالمی طاقت کی حمایت فراہم کرنے کا اہم موڑ تھا۔
برطانیہ کے دورِ انتداب میں اس وعدے کو سیاسی اور قانونی حیثیت بھی حاصل ہوئی۔ لندن نے 1922 سے 1947 تک فلسطین کا انتظام سنبھالے رکھا اور اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
اب ایک صدی سے زیادہ عرصے بعد تاریخ ایک قابلِ توجہ تضاد سے دوچار ہے: جس ملک کی حکومت نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے میں کردار ادا کیا تھا، آج اسی ملک میں اسرائیل کے خلاف عوامی تنقید کی ایک وسیع لہر موجود ہے۔ اس تبدیلی کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے خود اسرائیل کی پالیسیوں اور اقدامات کا جائزہ لینا ہوگا۔
غزہ؛ عالمی رائے عامہ میں تبدیلی کا فیصلہ کن موڑ
اس حوالے سے غزہ ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل کی وسیع فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں رہائشی علاقوں کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا، بنیادی ڈھانچہ برباد ہوا، نظامِ صحت کا بیشتر حصہ مفلوج ہو گیا اور فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی۔
غزہ کی وزارتِ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق، 27 ستمبر 2026 تک اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے آغاز سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 74 ہزار سے تجاوز کر چکی تھی، جبکہ زخمیوں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ 75 ہزار تک پہنچ گئی تھی۔
ان واقعات کے قانونی پہلو بھی اسرائیل کی بین الاقوامی ساکھ کو متاثر کرنے والے اہم عوامل میں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے آزاد تحقیقاتی کمیشن نے ستمبر 2025 میں اعلان کیا کہ اسرائیلی حکام اور فوجیوں نے غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے۔ کمیشن نے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا بھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ عالمی عدالت انصاف نے جولائی 2024 کی اپنی مشاورتی رائے میں فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کی مسلسل موجودگی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس صورت حال کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔
تاہم عوامی نقطۂ نظر میں تبدیلی کو محض غزہ کی تباہی کی تصاویر پر ایک جذباتی ردعمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بنیادی مسئلہ یہ تاثر ہے کہ فلسطین میں جاری صورت حال کوئی عارضی واقعہ نہیں بلکہ طویل عرصے سے جاری قبضے، غیر قانونی بستیوں کی توسیع اور فلسطینیوں کے حقوق محدود کرنے کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ درحقیقت غزہ کی جنگ نے ان پالیسیوں کے اثرات اور نتائج کو عالمی رائے عامہ کے سامنے پہلے سے زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔
علاقائی کشیدگی اور اسرائیل کے خلاف نفرت
اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کا دائرہ لبنان اور شام تک پھیلنے اور ایران کے ساتھ براہِ راست محاذ آرائی نے بھی اس تاثر کو تقویت دی ہے۔ اب عالمی رائے عامہ کی تشویش صرف مسئلہ فلسطین تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ سوال بھی اٹھنے لگا ہے کہ کیا اسرائیل کی سلامتی اور فوجی پالیسیاں خطے میں استحکام پیدا کرنے کے بجائے خود بحران کے پھیلاؤ کا ایک اہم سبب بن رہی ہیں؟
جب کسی علاقائی فریق کے اقدامات عدم تحفظ میں اضافے اور تصادم کے پھیلنے کے امکانات کو بڑھاتے ہیں تو عالمی امن کے حوالے سے اس کے کردار کے بارے میں عوامی رائے کا تبدیل ہونا فطری ہے۔
امریکہ کی ساکھ بھی سوالات کی زد میں
اس دوران امریکہ کے بارے میں منفی رائے میں اضافہ بھی قابلِ توجہ ہے۔ واشنگٹن کئی دہائیوں سے اسرائیل کا سب سے اہم سیاسی اور فوجی حامی رہا ہے اور متعدد بحرانوں میں اس نے تل ابیب کے خلاف بین الاقوامی دباؤ کم کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔
غزہ کی جنگ کے دوران بھی امریکی حمایت کے تسلسل نے مغربی رائے عامہ میں یہ سوال مزید مضبوط کیا ہے کہ کیا بڑی عالمی طاقتیں بین الاقوامی نظام اور انسانی حقوق کے اصولوں کی جس قدر بات کرتی ہیں، اپنے اتحادیوں کے معاملے میں بھی ان پر اسی طرح عمل کرتی ہیں؟
البتہ برطانیہ میں عوامی نقطۂ نظر کی تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ لندن کی سرکاری پالیسی مکمل طور پر تبدیل ہوگئی ہے یا اسرائیل کے لیے اس کی حمایت ختم ہوچکی ہے۔ حکومتیں اب بھی اپنے فیصلے سلامتی، اقتصادی مفادات اور تزویراتی اتحادوں کو مدنظر رکھ کر کرتی ہیں، تاہم عوامی مخالفت میں اضافہ اسرائیل کی حمایت کی سیاسی قیمت بڑھا سکتا ہے اور مستقبل میں حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
مغربی حمایت کا سیاسی سرمایہ زوال پذیر
حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کئی دہائیوں تک مغربی دنیا کے ایک بڑے حصے میں سیاسی اور سفارتی تحفظ سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے، جس کی بنیاد تاریخی عوامل اور تزویراتی اتحاد تھے۔ تاہم آج اس سیاسی سرمائے کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ برطانیہ کا تازہ سروے اس بات کی واضح علامت ہے کہ اسرائیل کے بارے میں عالمی رائے عامہ کے معیارات تبدیل ہو رہے ہیں۔
اعلان بالفور سے لے کر آج کے سروے تک ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن تاریخ ایک معنی خیز تضاد پیش کر رہی ہے: جس ملک نے کبھی اسرائیل کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا، آج اسی کے شہریوں کی بھاری اکثریت اسے عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔
یہ تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ بڑی طاقتوں کی حمایت کسی ریاست کے قیام کی راہ تو ہموار کرسکتی ہے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے بین الاقوامی جواز فراہم نہیں کرسکتی۔ بین الاقوامی جواز کسی تاریخی اعلامیے کی میراث نہیں بلکہ سیاسی طرزِ عمل اور اقوام کے حقوق کے احترام سے حاصل ہوتا ہے، اور آج اسرائیل کو اسی معیار پر شدید سوالات اور تنقید کا سامنا ہے۔
آپ کا تبصرہ