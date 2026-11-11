مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی وزارت خارجہ نے ارجنٹائن کی بحریہ اور فضائیہ کو دہشت گرد قرار دینے کا اعلان کیا ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ارجنٹائن کی حکومت نے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے برخلاف ایک معاندانہ اقدام کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے ایک اہم حصے، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد ادارہ قرار دیا ہے۔
بیان کے مطابق، اسلامی جمہوری ایران نے اصول عمل بالمثل کے تحت اور 2019 میں منظور ہونے والے قانون امریکہ کی جانب سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے اقدام کے مقابلے میں جوابی کارروائی کی بنیاد پر ارجنٹائن کی بحریہ اور فضائیہ کو مذکورہ قانون اور اس کی دفعات کے دائرے میں شامل قرار دیا ہے۔
اس قانون میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ تمام ممالک جو کسی بھی طریقے سے امریکہ کے اس فیصلے کی پیروی یا حمایت کریں گے، جس کے تحت سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، جوابی کارروائی کے اصول کے تحت آئیں گے۔
ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں ارجنٹائن کی بحریہ اور فضائیہ کو دہشت گرد قرار دینے کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس اقدام کے تمام نتائج اور اثرات کی ذمہ داری ارجنٹائن کی حکومت پر عائد ہوگی۔
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