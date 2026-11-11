مہر خبررساں ایجنسی نے اناطولیہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ بدھ کے روز شمالی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے سیکڑوں اسکولوں کو دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوئیں، تاہم پولیس نے ان دھمکیوں کو جعلی قرار دیا ہے۔
شمالی آئرلینڈ کی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بدھ کی صبح اس علاقے کے مختلف اسکولوں کو بھیجی جانے والی دھمکی آمیز ای میلز کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، تاہم ابتدائی جائزے کے مطابق یہ ایک دھوکہ دہی پر مبنی کارروائی ہے۔
پولیس نے مزید بتایا کہ اب تک 300 سے زائد اسکولوں نے اسی نوعیت کے دھمکی آمیز پیغامات موصول ہونے کی اطلاع دی ہے۔
شمالی آئرلینڈ پولیس کے نائب سربراہ انتھونی مک نیلی نے کہا کہ پولیس کے موجودہ جائزے کے مطابق عوام کو لاحق خطرے کی سطح کم ہے۔
اسکاٹ لینڈ کے متعدد اسکولوں کو بھی اسی طرح کی ای میلز موصول ہوئی ہیں۔ یہ واقعات ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب اٹلی کے سیکڑوں اسکولوں کو بھی بم دھماکوں کی دھمکیوں پر مبنی ای میلز موصول ہونے کے بعد خالی کروا لیا گیا ہے۔
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