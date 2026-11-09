مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روح اللہ متفکر آزاد نے ایک گفتگو میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ماضی میں فوجی دھمکی کے سائے میں مذاکرات آگے بڑھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اب جنگ مسلط کر کے اس نے عملاً مذاکرات کا راستہ بے اثر کر دیا ہے۔ موجودہ حالات میں امریکہ سے جنگ کا تابو بھی ٹوٹ چکا ہے اور اس ٹکراؤ سے اب کوئی خوف باقی نہیں رہا۔
تبریز، آذرشہر اور اسکو کے عوامی نمائندے نے امریکی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی شکست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر، جو ایرانی تمدن کی تباہی کی باتیں کرتا تھا، اپنی جماعت کی کانگریس اور سینیٹ میں پوزیشن بھی برقرار نہ رکھ سکا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی قوم کی مزاحمت کی وجہ سے ٹرمپ کو اندرونی سیاست کے میدان میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کا ایران کے بارے میں رویہ دشمنانہ ہے، مزید کہا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں اسلامی جمہوریہ کے نظام کے سقوط اور ایرانی تمدن کو مٹانے کے درپے ہیں اور ان کا فرق صرف اس راہ میں استعمال ہونے والے طریقوں اور ذرائع کا ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کی توانائی کونسل کے رکن نے 19 اگست 1953 کی بغاوت سے لے کر آج تک ایران کے ساتھ امریکہ کے ٹکراؤ کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی ایرانی قوم سے دشمنی پہلوی حکومت کی حمایت سے شروع ہوئی اور انقلابِ اسلامی کی کامیابی کے بعد مختلف اقدامات کے ساتھ جاری رہی، جن میں آٹھ سالہ جنگ، بارہ روزہ جنگ اور جنگِ رمضان مسلط کرنا، نیز اقتصادی پابندیاں، بشمول کاٹسا پابندیاں اور وسیع اقتصادی پابندیاں شامل ہیں۔
متفکر آزاد نے زور دے کر کہا کہ اگر ٹرمپ کے دورِ صدارت میں ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو ڈیموکریٹس کے دور میں بھی ایرانی قوم کے خلاف سخت ترین پابندیاں لگائی گئیں؛ لہٰذا یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ایران کے بارے میں ڈیموکریٹس کا رویہ ریپبلکنز سے نرم یا کم خرچ ہے۔
انہوں نے امریکہ کی ڈیموکریٹ حکومتوں کے ساتھ ایران کے مذاکرات کے تجربے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی بظاہر نرم اور سفارتی پالیسی سے ہمیں جو شکستیں اٹھانی پڑیں وہ اس کے فوجی اور کھلے رویے کے نتیجے میں لگنے والی ضربوں سے کم نہیں تھیں۔ ٹرمپ کے دور میں امریکی فوجی حملے کے مقدمات بھی ڈیموکریٹ صدور کے ساتھ ایران کے مذاکرات اور معاہدوں کے دوران ہی فراہم ہوئے۔
ایرانی پارلیمانی رکن نے آخر میں ان لوگوں کے نقطۂ نظر پر تنقید کرتے ہوئے، جو امریکہ کے ڈیموکریٹس کے ساتھ مذاکرات اور مفاہمت کو ممکن سمجھتے ہیں، کہا کہ ایسا تصور غلط ہے اور اس بارے میں بیانات سے ایرانی قوم کے عزم میں تزلزل نہیں آنا چاہیے۔
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