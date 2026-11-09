مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی بی ایس کے پروگرام ’’60 منٹس‘‘ کو انٹرویو دیتے ہوئے کانگریس کے انتخابات میں ری پبلکن پارٹی کی شکست کی وجوہات پر گفتگو کی۔
ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافے سمیت کئی عوامل نے عوام میں حکومت کے خلاف ناراضی پیدا کی۔
اسرائیل کی صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ ووٹروں میں اسرائیل کے حوالے سے غیر معمولی حد تک شدید ناراضی پائی جاتی ہے۔
امریکی صدر نے اپنے دور صدارت میں کیے گئے فوجی اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بی ٹو بمبار طیاروں کے ذریعے ایران کے جوہری ڈھانچے کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی تاریخی اعتبار سے درست فیصلہ تھا۔
انہوں نے کہا کہ اگر میری صدارت کے دوران ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو مجھ پر موجودہ صورت حال سے کہیں زیادہ تنقید کی جاتی۔
ٹرمپ نے خطے میں امریکی اتحادیوں کے کردار پر بات کرتے ہوئے دعوی کیا کہ امریکہ کی حمایت کے بغیر اسرائیلی حکومت اور خطے کے دیگر اتحادی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے جن ممالک کی حمایت کی ہے، انہیں جنگ کے دوران امریکہ پر عائد ہونے والے تمام اخراجات واپس ادا کرنے چاہییں۔
ایران کے ساتھ کشیدگی جاری رہنے کے امکان سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے اپنے سخت مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑنے پر وہ ایران کے خلاف دوبارہ فوجی حملے کریں گے۔
امریکی صدر نے اپنی امیگریشن پالیسیوں کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور اعتراف کیا کہ تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے اقدامات سخت تھے۔ تاہم، انہوں نے وعدہ کیا کہ اپنی صدارتی مدت ختم ہونے سے پہلے بڑے پیمانے پر معافی دینے کے اقدامات بھی ان کے پیش نظر ہیں۔
آپ کا تبصرہ